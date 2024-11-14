Советы по очистке смартфона: 5 простых шагов для эффективного ухода за гаджетом

Для надлежащей очистки телефона требуется не более нескольких минут и стандартных бытовых средств, говорят специалисты из Apple, Samsung и Google.

Смартфоны, даже если они облачены в чехлы, все равно со временем засоряются. Пыль, ворс, песок и прочий мусор набиваются в разъемы, поэтому иногда гаджеты стоит очистить. О том, как это правильно сделать, рассказало издание The New York Times.

Что понадобится

Мягкая ткань без ворса , чтобы протереть телефон, не царапая его поверхности. Apple рекомендует использовать салфетку для линз очков, а Samsung ссылается на салфетки из микрофибры.

, чтобы протереть телефон, не царапая его поверхности. Apple рекомендует использовать салфетку для линз очков, а Samsung ссылается на салфетки из микрофибры. Теплая мыльная вода : всего несколько капель средства для мытья посуды в воде сделают свое дело. Можно использовать жидкость для мытья посуды.

: всего несколько капель средства для мытья посуды в воде сделают свое дело. Можно использовать жидкость для мытья посуды. Салфетка с 70% изопропиловым спиртом : Apple, Samsung и Google рекомендуют использовать чистящие салфетки на основе изопропилового спирта. Apple также говорит, что стоит использовать салфетки с 75% этиловым спиртом или дезинфицирующие салфетки. Samsung дополнительно предлагает растворы на основе хлорноватистой кислоты с концентрацией от 50 до 80 ppm.

: Apple, Samsung и Google рекомендуют использовать чистящие салфетки на основе изопропилового спирта. Apple также говорит, что стоит использовать салфетки с 75% этиловым спиртом или дезинфицирующие салфетки. Samsung дополнительно предлагает растворы на основе хлорноватистой кислоты с концентрацией от 50 до 80 ppm. Деревянная зубочистка: стоит использовать зубочистку для очистки портов телефона. Металл может повредить внутренние детали, а ватные палочки оставит еще больше мусора.

Порты смартфонов быстро загрязняются Фото: unsplash.com

Как правильно и аккуратно очистить смартфон

Стоит убедиться, что телефон полностью выключен и отключен от сети, прежде чем очищать его. Прежде чем использовать какие-либо чистящие средства, стоит вытереть телефон мягкой чистящей тканью, чтобы удалить отпечатки пальцев и пятна. Если между тканью и телефоном есть пыль, песок, то слишком сильное нажатие может привести к появлению царапин, поэтому не переусердствуйте.

Если все еще остались пятна, попробуйте использовать салфетку из микрофибры, смоченную теплой мыльной водой. Простое протирание поверхности телефона любимым дезинфицирующим средством — на спиртовой основе или салфетками — уничтожит большинство микробов.

Если смартфон с трудом заряжается, когда он подключен к сети, причиной могут быть ворс и пыль, застрявшие в порту зарядки. Деревянная зубочистка — идеальный инструмент для использования в этом случае.

Она достаточно мала, чтобы выудить любой ворс, но она не должна царапать или иным образом повреждать металлические контакты, что может вызвать более серьезные проблемы.

Чего не следует делать

Apple, Samsung и Google не рекомендуют распылять чистящее средство непосредственно на телефон. Вместо этого стоит намочить чистящую ткань и протрите ею устройство. Все источники также специально говорят, что нельзя использовать сжатый воздух или отбеливатель.

Ранее мы писали, что в 2025 году и без того дорогие смартфоны будут стоить еще дороже. Цена на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 может вырасти на 20% — до примерно 190 долларов из-за передового 3-нм производства.