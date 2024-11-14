Найтонші смартфони Android у 2024 році: який з елегантних гаджетів обрати (відео)

Серед актуальних моделей — Honor V Purse, Vivo X Fold3, Honor Magic V2, Honor Magic V2 RSR Porsche Design, Honor Magic Vs2, Vivo X Fold3 Pro, Huawei Mate X5, Xiaomi Mix Fold 3, Huawei Mate X3, Huawei Mate Xs.

Honor, Huawei, Vivo, Xiaomi випустили цього року масу витончених смартфонів. Про найтонші та найестетичніші моделі у своєму матеріалі пише видання Carisinyal.

Honor V Purse

Цей телефон, створений за зразком компактної та портативної жіночої сумочки, яка часто є головним предметом на весіллях, вирізняється зручністю та стилем.

Honor оснастив телефон інноваційним складним механізмом. Ця система включає тонку пружину завтовшки 1,2 мм і крихітну шестерню діаметром лише 1,7 мм для полегшення плавного складання.

Телефон HONOR Magic V Purse

Vivo X Fold3

vivo X Fold3 — вражаючий складаний телефон, який може багато чого запропонувати. У розкладеному вигляді він неймовірно тонкий — лише 4,7 мм. Дизайн мінімалістський, з міцними шарнірами і рамою з вуглецевого волокна для довговічності.

Основний екран являє собою великий 8,03-дюймовий складаний LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2200 x 2480 пікселів, а додатковий екран — 6,53-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1172 x 2748 пікселів.

Телефон Vivo X Fold3

Honor Magic V2

Honor Magic V2, раніше відомий як найтонший складаний телефон у світі, був перевершений Honor V Purse. Вперше представлений на китайському ринку в липні 2023 року, він став доступний по всьому світу на початку 2024 року.

Із зовнішнім покриттям із веганської шкіри, Honor Magic V2 являє собою гладку форму, розміром усього 4,7 мм у розкладеному вигляді та 9,9 мм у складеному вигляді, з вагою 231 грам. Це робить його трохи легшим, ніж iPhone 14 Pro Max, але важчим, ніж iPhone 15 Pro Max.

Смартфон HONOR Magic V2С

Honor Magic V2 RSR RSR Porsche Design

Натхненний автомобілями Porsche варіант HONOR Magic V2 використовує безредукторний титановий шарнір свого звичайного аналога, що забезпечує легку міцність.

Цей шарнір отримав сертифікацію SGS, що вказує на високу ймовірність його тривалого використання.

Смартфон Honor Magic V2 RSR RSR Porsche Design

Honor Magic Vs2

Honor Magic Vs2 оснащений шарніром з титанового сплаву і двома матеріалами для задньої частини корпусу: скло або екошкіра. Товщина корпусу становить 5,1 мм у закритому стані та 10,7 мм у відкритому стані.

Хоча Vs2 трохи товстіший за Magic V2, його вага становить лише 229 грамів, що менше за вагу попередньої моделі Honor Magic Vs — 231 грам.

Смартфон HONOR Magic Vs2

Vivo X Fold3 Pro

Vivo X Fold3 Pro — це видатний планшетний телефон із кількома вражаючими функціями. У відкритому стані він зберігає гладкий профіль, маючи товщину всього 5,2 мм. Конструкція використовує міцну раму з вуглецевого волокна і сертифікацію IPX8, що забезпечує водонепроникність до 1,5 метрів протягом 30 хвилин.

Основний екран — великий 8,03-дюймовий складаний LTPO AMOLED з роздільною здатністю 2200 x 2480 пікселів, який може дати великі враження від перегляду. Додатковий екран — 6,53-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 1172 x 2748 пікселів, що ідеально підходить для звичайного використання телефону.

Смартфон Vivo X Fold3 Pro

Huawei Mate X5

Mate X5 входить до числа найтонших мобільних телефонів у світі, його товщина становить 5,3 мм у відкритому стані та 11,1 мм у закритому стані. Цей складаний телефон має вертикальний шарнір і відкривається, як книга, і конкурує з такими моделями, як Samsung Galaxy Z Fold5.

Його конструкція включає скляний фасад і два варіанти задньої частини корпусу: скло або штучна шкіра. Рама виготовлена з алюмінію, тому вона міцніша і преміальніша, ніж полікарбонатний пластик.

Смартфон HUAWEI Mate X5

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 3 був випущений у Китаї в серпні 2023 року і став наступником Xiaomi Mix Fold 2 2022 року. Цей складаний телефон, який відкривається як книжка, має тонкий профіль товщиною 5,3 мм у відкритому стані та 6,1 мм у закритому стані.

Xiaomi приписує цей тонкий дизайн нещодавно розробленій системі шарнірів, що складається з 198 компонентів. Цей інноваційний шарнір дає змогу телефону бути більш компактним, заощаджуючи до 17 відсотків простору порівняно з попередніми моделями.

Смартфон Xiaomi Mix Fold 3

Huawei Mate X3

Як складаний телефон, Huawei Mate X3 має гладкий дизайн із тонким корпусом. У відкритому стані його розміри становлять 156,9 мм завдовжки, 141,5 мм завширшки та лише 5,3 мм завтовшки. Однак у складеному стані товщина збільшується до 11,08 мм.

Цей телефон виділяється своїм основним екраном розміром 7,85 дюйма, складною OLED-панеллю. Цей великий, схожий на планшет екран робить багатозадачність більш керованою для користувачів. Екран на обкладинці також має великий розмір — 6,4 дюйма.

Смартфон Huawei Mate X3

Huawei Mate Xs

Huawei Mate Xs був випущений у 2020 році та швидко привернув увагу громадськості як видатний складаний смартфон. Він має стильний і сучасний дизайн, з пластиком спереду та алюмінієм ззаду і з боків.

Вагою 300 грамів, Huawei Mate Xs відносно легкий для складного смартфона. Його розміри становлять 161,3 x 78,5 x 11 мм у складеному вигляді та 161,3 x 146,2 x 5,4 мм у розкладеному вигляді. Його тонкість у розкладеному вигляді особливо примітна, що робить його одним із найтонших мобільних телефонів на ринку.

Смартфон Huawei Mate Xs

Раніше ми писали, що у 2025 році і без того дорогі смартфони коштуватимуть ще дорожче. Ціна на чипсет Snapdragon 8 Gen 4 може зрости на 20% — до приблизно 190 доларів через передове 3-нм виробництво.