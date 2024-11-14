Самые тонкие смартфоны Android в 2024 году: какой из элегантных гаджетов выбрать (видео)

Среди актуальных моделей — Honor V Purse, Vivo X Fold3, Honor Magic V2, Honor Magic V2 RSR Porsche Design, Honor Magic Vs2, Vivo X Fold3 Pro, Huawei Mate X5, Xiaomi Mix Fold 3, Huawei Mate X3, Huawei Mate Xs.

Honor, Huawei, Vivo, Xiaomi выпустили в этом году массу изящных смартфонов. О самых тонких и эстетичных моделях в своем материале пишет издание Carisinyal.

Honor V Purse

Этот телефон, созданный по образцу компактной и портативной женской сумочки, которая часто является главным предметом на свадьбах, отличается удобством и стилем.

Honor оснастил телефон инновационным складным механизмом. Эта система включает тонкую пружину толщиной 1,2 мм и крошечную шестеренку диаметром всего 1,7 мм для облегчения плавного складывания.

Телефон HONOR Magic V Purse

V​​ivo X Fold3

vivo X Fold3 — впечатляющий складной телефон, который может многое предложить. В разложенном виде он невероятно тонкий — всего 4,7 мм. Дизайн минималистский, с прочными шарнирами и рамой из углеродного волокна для долговечности.

Основной экран представляет собой большой 8,03-дюймовый складной LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 2200 x 2480 пикселей, а дополнительный экран — 6,53-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1172 x 2748 пикселей.

Телефон Vivo X Fold3

Honor Magic V2

Honor Magic V2, ранее известный как самый тонкий складной телефон в мире, был превзойден Honor V Purse. Впервые представленный на китайском рынке в июле 2023 года, он стал доступен по всему миру в начале 2024 года.

С внешним покрытием из веганской кожи, Honor Magic V2 представляет собой гладкую форму, размером всего 4,7 мм в разложенном виде и 9,9 мм в сложенном виде, с весом 231 грамм. Это делает его немного легче, чем iPhone 14 Pro Max, но тяжелее, чем iPhone 15 Pro Max.

Смартфон HONOR Magic V2С

Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Вдохновленный автомобилями Porsche вариант HONOR Magic V2 использует безредукторный титановый шарнир своего обычного аналога, что обеспечивает легкую прочность.

Этот шарнир получил сертификацию SGS, что указывает на высокую вероятность его длительного использования.

Смартфон Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Honor Magic Vs2

Honor Magic Vs2 оснащен шарниром из титанового сплава и двумя материалами для задней части корпуса: стекло или экокожа. Толщина корпуса составляет 5,1 мм в закрытом состоянии и 10,7 мм в открытом состоянии.

Хотя Vs2 немного толще Magic V2, его вес составляет всего 229 граммов, что меньше веса предыдущей модели Honor Magic Vs — 231 грамм.

Смартфон HONOR Magic Vs2

Vivo X Fold3 Pro

Vivo X Fold3 Pro — это выдающийся планшетный телефон с несколькими впечатляющими функциями. В открытом состоянии он сохраняет гладкий профиль, имея толщину всего 5,2 мм. Конструкция использует прочную раму из углеродного волокна и сертификацию IPX8, обеспечивающую водонепроницаемость до 1,5 метров в течение 30 минут.

Основной экран — большой 8,03-дюймовый складной LTPO AMOLED с разрешением 2200 x 2480 пикселей, который может дать обширные впечатления от просмотра. Дополнительный экран — 6,53-дюймовый AMOLED с разрешением 1172 x 2748 пикселей, идеально подходящий для обычного использования телефона.

Смартфон Vivo X Fold3 Pro

Huawei Mate X5

Mate X5 входит в число самых тонких мобильных телефонов в мире, его толщина составляет 5,3 мм в открытом состоянии и 11,1 мм в закрытом состоянии. Этот складной телефон имеет вертикальный шарнир и открывается, как книга и конкурирует с такими моделями, как Samsung Galaxy Z Fold5.

Его конструкция включает стеклянный фасад и два варианта задней части корпуса: стекло или искусственная кожа. Рама изготовлена ​​из алюминия, поэтому она более прочная и премиальная, чем поликарбонатный пластик.

Смартфон HUAWEI Mate X5

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 3 был выпущен в Китае в августе 2023 года и стал преемником Xiaomi Mix Fold 2 2022 года. Этот складной телефон, который открывается как книга, имеет тонкий профиль толщиной 5,3 мм в открытом состоянии и 6,1 мм в закрытом состоянии.

Xiaomi приписывает этот тонкий дизайн недавно разработанной системе шарниров, состоящей из 198 компонентов. Этот инновационный шарнир позволяет телефону быть более компактным, экономя до 17 процентов пространства по сравнению с предыдущими моделями.

Смартфон Xiaomi Mix Fold 3

Huawei Mate X3

Как складной телефон, Huawei Mate X3 имеет гладкий дизайн с тонким корпусом. В открытом состоянии его размеры составляют 156,9 мм в длину, 141,5 мм в ширину и всего 5,3 мм в толщину. Однако в сложенном состоянии толщина увеличивается до 11,08 мм.

Этот телефон выделяется своим основным экраном размером 7,85 дюйма, складной OLED-панелью. Этот большой, похожий на планшет экран делает многозадачность более управляемой для пользователей. Экран на обложке также имеет большой размер — 6,4 дюйма.

Смартфон Huawei Mate X3

Huawei Mate Xs

Huawei Mate Xs был выпущен в 2020 году и быстро привлек внимание общественности как выдающийся складной смартфон. Он имеет стильный и современный дизайн, с пластиком спереди и алюминием сзади и по бокам.

Весом 300 граммов, Huawei Mate Xs относительно легкий для складного смартфона. Его размеры составляют 161,3 x 78,5 x 11 мм в сложенном виде и 161,3 x 146,2 x 5,4 мм в разложенном виде. Его тонкость в разложенном виде особенно примечательна, что делает его одним из самых тонких мобильных телефонов на рынке.

Смартфон Huawei Mate Xs

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