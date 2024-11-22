LG і Samsung випустять смартфон, але купити його буде не можна: що відомо про новинку

Телефон, можливо, отримає назву Galaxy ixi-O і буде орієнтований на користувачів тільки однієї країни.

LG і Samsung спільно працюють над смартфоном з АІ-орієнтованим функціоналом, що включає помічника LG ixi-O і Galaxy AI від Samsung. Про це пише ресурс Android Police.

Незабаром може з'явитися спеціальний телефон LG — цього разу у співпраці з Samsung.

Телекомунікаційний підрозділ LG, LG Uplus, об'єднався з Samsung для розробки смартфона, орієнтованого на ШІ, зокрема голосового помічника під назвою ixi-O. Обидві компанії прагнуть створити "справжній телефон зі ШІ", який вийде за рамки простої інтеграції голосового помічника.

Раніше цього місяця LG представила ixi-O як персонального агента, доступного тільки в Кореї. Він може відповідати на дзвінки, виявляти голосовий фішинг у режимі реального часу, записувати і підсумовувати дзвінки та перетворювати розмови на текст — і все це під час роботи безпосередньо на пристрої.

Новий смартфон на базі штучного інтелекту може називатися Galaxy ixi-O і буде зосереджений на об'єднанні помічника на базі штучного інтелекту LG Uplus, ixi-O, з сервісом штучного інтелекту Samsung Galaxy AI. Спочатку він може бути ексклюзивним для користувачів LG Uplus, але очікується, що аналогічні сервіси будуть запущені і для інших операторів мобільного зв'язку в Південній Кореї пізніше.

Однак не варто покладати великих надій користувачам, які перебувають за межами Південної Кореї. Цей телефон, імовірно, не потрапить до США або на інші світові ринки.

Раніше ми писали про те, як захистити смартфон від морозу. Зазвичай, якщо телефон лежить кілька годин у холоді, це не така вже й велика проблема, але бувають ситуації, коли це може серйозно йому нашкодити.