LG и Samsung выпустят смартфон, но купить его будет нельзя: что известно о новинке

Телефон, возможно, получит название Galaxy ixi-O и будет ориентирован на пользователей только одной страны.

LG и Samsung совместно работают над смартфоном с ИИ-ориентированным функционалом, включающим помощника LG ixi-O и Galaxy AI от Samsung. Об этом пишет ресурс Android Police.

Вскоре может появиться специальный телефон LG — на этот раз в сотрудничестве с Samsung.

Телекоммуникационное подразделение LG, LG Uplus, объединилось с Samsung для разработки смартфона, ориентированного на ИИ, в частности голосового помощника под названием ixi-O. Обе компании стремятся создать "настоящий телефон с ИИ", который выйдет за рамки простой интеграции голосового помощника.

Ранее в этом месяце LG представила ixi-O как персонального агента, доступного только в Корее. Он может отвечать на звонки, обнаруживать голосовой фишинг в режиме реального времени, записывать и суммировать звонки и превращать разговоры в текст — и все это при работе непосредственно на устройстве.

Новый смартфон на базе искусственного интеллекта может называться Galaxy ixi-O и будет сосредоточен на объединении помощника на базе искусственного интеллекта LG Uplus, ixi-O, с сервисом искусственного интеллекта Samsung Galaxy AI . Сначала он может быть эксклюзивным для пользователей LG Uplus, но ожидается, что аналогичные сервисы будут запущены и для других операторов мобильной связи в Южной Корее позже.

Однако не стоит возлагать больших надежд пользователям, которые находятся за пределами Южной Кореи. Этот телефон, вероятно, не попадет в США или на другие мировые рынки.

Ранее мы писали о том, как защитить смартфон от мороза. Обычно, если телефон лежит несколько часов в холоде, это не такая уж большая проблема, но бывают ситуации, когда это может серьезно ему навредить.