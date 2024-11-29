Створено літій-іонний акумулятор, який не можна знищити: він розтягується на 250% (фото)

Навіть якщо акумулятор розрізати, він може відновитися і працювати, коли компоненти будуть знову зібрані разом.

Дослідники з Університету Цзілінь (Китай) розробили еластичний і самовідновлювальний літій-іонний акумулятор, який можна розтягувати до 250% від його початкового розміру без втрати робочої ємності. Про це пише interestingengineering.com.

Дослідницька група створила літій-іонну батарею, використовуючи довгі полімерні молекули, з'єднані одна з одною вуглецевими та азотними зв'язками, також відомими як імінні зв'язки. Полімер може зв'язуватися як з позитивними, так і з негативними електродами батареї, а також служити електролітом. Потім група побудувала невелику літій-іонну батарею, використовуючи літій-залізо-фосфат і титанат літію для електродів.

Зробивши це, команда розробила акумулятор із конфігурацією "все в одному", в якій електроліт і електроди були сплавлені разом на межі розділу. Акумулятор продовжував видавати енергію, навіть коли його розтягували або навіть розрізали навпіл і збирали назад.

Схематичні зображення акумулятора, що розтягується Фото: Li et al

Дослідники в усьому світі намагаються створити акумулятори, що розтягуються і самовідновлюються. Однак китайські вчені досягли рекордних результатів за допомогою динамічних ковалентних полімерів. Полімерний електроліт має іонну провідність 3,6 × 10-4 См см-1 за кімнатної температури і здатність до розтягування на 250%. Команда також виявила, що полімер дуже пружний, а іонна провідність не змінюється кардинально за збільшення деформації.

Акумулятор демонструє здатність до самовідновлення за кімнатної температури. Після розрізання та загоєння він показав середню розрядну ємність 126,4 мАг на грам і міг стабільно живити світлодіод (LED).

Хоча це може здатися лише незначним досягненням, воно закладає основу для подальшої роботи в цьому напрямі та розроблення електронних пристроїв, що розтягуються, і пристроїв, що носяться, у майбутньому.

Раніше ми писали, що жінка попередила про небезпеку літій-іонних батарей. Літій-іонні акумулятори можуть вибухати через пошкодження, неправильне поводження або заряджання, провокуючи пожежі, які складно загасити.