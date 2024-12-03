Мільйони смартфонів під загрозою: як позбутися шкідливої програми SpyLoan

Понад десяток шкідливих застосунків для Android у магазині Google Play було зазначено як такі, що містять шкідливе ПЗ SpyLoan, яке обманює користувачів за допомогою шахрайських схем.

Експерти у сфері кібербезпеки виявили понад десяток шкідливих застосунків Android у Google Play Store, загалом завантажених понад 8 мільйонів разів, які містять шкідливе ПЗ, відоме як SpyLoan. Про це пише Android Authority.

Шкідливі програми зазвичай поширюються через фішингові посилання, тіньові вебсайти або сторонні магазини додатків. Google чудово справляється з тим, щоб тримати ці додатки в страху, але іноді деяким із них вдається проникнути в Play Store.

Раніше цього року шкідливе ПЗ Necro заразило понад 10 мільйонів телефонів Android через два додатки Play Store — Benqu's Wuta Camera і Max Browser. Нижче перераховано 15 шахрайських додатків для отримання кредитів:

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RupiahKilat-Dana cair

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เงินมีความสุข — สินเชื่อด่วน

KreditKu-Uang Online

Dana Kilat-Pinjaman kecil

Cash Loan-Vay tiền

RapidFinance

PrêtPourVous

Huayna Money — Préstamo Rápido

IPréstamos: Rápido Crédito

ConseguirSol-Dinero Rápido

ÉcoPrêt Prêt En Ligne

Деякі з цих додатків були прорекламовані через пости на платформах соціальних мереж, таких як Facebook. Ми намагалися знайти ці додатки в Play Store, але, схоже, Google видалив більшість із них.

Як працюють шкідливі програми

Шкідливе ПЗ SpyLoan уже деякий час викликає проблеми. Ці програми видають себе за легальні фінансові організації та пропонують кредити, щоб заманити користувачів. Після встановлення вони запитують конфіденційну інформацію, таку як документи, що засвідчують особу, і банківські реквізити. Крім того, вони вимагають доступ до ваших контактів, медіафайлів, камери та багато чого іншого.

Основна мета цього шахрайства — зібрати якомога більше особистої інформації із заражених пристроїв. Потім шахраї використовують ці дані для здирництва у користувачів, змушуючи їх виплачувати кредити із захмарними відсотковими ставками або, в деяких випадках, шантажуючи їх вкраденими особистими фотографіями. Деякі жертви навіть повідомляли, що ці оператори застосунків переслідували членів їхніх сімей і надсилали погрози вбивством.

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