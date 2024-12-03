Миллионы смартфонов под угрозой: как избавиться от вредоносной программы SpyLoan

Более десятка вредоносных приложений для Android в магазине Google Play были отмечены как содержащие вредоносное ПО SpyLoan, которое обманывает пользователей с помощью мошеннических схем.

Эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили более десятка вредоносных приложений Android в Google Play Store, в общей сложности загруженных более 8 миллионов раз, которые содержат вредоносное ПО, известное как SpyLoan. Об этом пишет Android Authority.

Вредоносные приложения обычно распространяются через фишинговые ссылки, теневые веб-сайты или сторонние магазины приложений. Google отлично справляется с тем, чтобы держать эти приложения в страхе, но иногда некоторым из них удается проникнуть в Play Store.

Ранее в этом году вредоносное ПО Necro заразило более 10 миллионов телефонов Android через два приложения Play Store — Benqu's Wuta Camera и Max Browser. Ниже перечислены 15 мошеннических приложений для получения кредитов:

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KreditKu-Uang Online

Dana Kilat-Pinjaman kecil

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RapidFinance

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Huayna Money – Préstamo Rápido

IPréstamos: Rápido Crédito

ConseguirSol-Dinero Rápido

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Некоторые из этих приложений были прорекламированы через посты на платформах социальных сетей, таких как Facebook. Мы пытались найти эти приложения в Play Store, но, похоже, Google удалил большинство из них.

Как работают вредоносные приложения

Вредоносное ПО SpyLoan уже некоторое время вызывает проблемы. Эти приложения выдают себя за легальные финансовые организации и предлагают кредиты, чтобы заманить пользователей. После установки они запрашивают конфиденциальную информацию, такую ​​как документы, удостоверяющие личность, и банковские реквизиты. Кроме того, они требуют доступ к вашим контактам, медиафайлам, камере и многому другому.

Основная цель этого мошенничества — собрать как можно больше личной информации с зараженных устройств. Затем мошенники используют эти данные для вымогательства у пользователей, заставляя их выплачивать кредиты с заоблачными процентными ставками или, в некоторых случаях, шантажируя их украденными личными фотографиями. Некоторые жертвы даже сообщали, что эти операторы приложений преследовали членов их семей и отправляли угрозы убийством.

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