Миллионы смартфонов под угрозой: как избавиться от вредоносной программы SpyLoan
Более десятка вредоносных приложений для Android в магазине Google Play были отмечены как содержащие вредоносное ПО SpyLoan, которое обманывает пользователей с помощью мошеннических схем.
Эксперты в сфере кибербезопасности обнаружили более десятка вредоносных приложений Android в Google Play Store, в общей сложности загруженных более 8 миллионов раз, которые содержат вредоносное ПО, известное как SpyLoan. Об этом пишет Android Authority.
Вредоносные приложения обычно распространяются через фишинговые ссылки, теневые веб-сайты или сторонние магазины приложений. Google отлично справляется с тем, чтобы держать эти приложения в страхе, но иногда некоторым из них удается проникнуть в Play Store.
Ранее в этом году вредоносное ПО Necro заразило более 10 миллионов телефонов Android через два приложения Play Store — Benqu's Wuta Camera и Max Browser. Ниже перечислены 15 мошеннических приложений для получения кредитов:
- Préstamo Seguro-Rápido, seguro
- Préstamo Rápido-Credit Easy
- ได้บาทง่ายๆ-สินเชื่อด่วน
- RupiahKilat-Dana cair
- ยืมอย่างมีความสุข – เงินกู้
- เงินมีความสุข – สินเชื่อด่วน
- KreditKu-Uang Online
- Dana Kilat-Pinjaman kecil
- Cash Loan-Vay tiền
- RapidFinance
- PrêtPourVous
- Huayna Money – Préstamo Rápido
- IPréstamos: Rápido Crédito
- ConseguirSol-Dinero Rápido
- ÉcoPrêt Prêt En Ligne
Некоторые из этих приложений были прорекламированы через посты на платформах социальных сетей, таких как Facebook. Мы пытались найти эти приложения в Play Store, но, похоже, Google удалил большинство из них.
Как работают вредоносные приложения
Вредоносное ПО SpyLoan уже некоторое время вызывает проблемы. Эти приложения выдают себя за легальные финансовые организации и предлагают кредиты, чтобы заманить пользователей. После установки они запрашивают конфиденциальную информацию, такую как документы, удостоверяющие личность, и банковские реквизиты. Кроме того, они требуют доступ к вашим контактам, медиафайлам, камере и многому другому.
Основная цель этого мошенничества — собрать как можно больше личной информации с зараженных устройств. Затем мошенники используют эти данные для вымогательства у пользователей, заставляя их выплачивать кредиты с заоблачными процентными ставками или, в некоторых случаях, шантажируя их украденными личными фотографиями. Некоторые жертвы даже сообщали, что эти операторы приложений преследовали членов их семей и отправляли угрозы убийством.
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