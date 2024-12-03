Флагман Realme 2025 року може отримати акумулятор на 8000 мАг і залишитися тонким

За даними надійного джерела, Realme тестує технологію акумулятора наступного покоління для свого флагманського смартфона 2025 року

Новий витік припускає, що Realme може підняти планку в 2025 році, представивши смартфон із масивною батареєю ємністю 8000 мАг. Про це пише Android Police.

У той час як майбутня серія Galaxy S25 від Samsung, найімовірніше, продовжить використовувати менші батареї порівняно з іншими брендами, китайські OEM-виробники, схоже, просувають тенденцію збільшення розмірів батарей щороку.

За даними надійного джерела Digital Chat Station, Realme тестує технологію акумулятора наступного покоління для свого флагманського смартфона 2025 року, який, можливо, називатиметься Realme GT 8 Pro. Витік вказує на те, що Realme ще не визначилася з ємністю 8000 мАг і, як повідомляється, експериментує з різними ємностями акумулятора і швидкостями зарядки.

Згідно з інформацією інсайдерів, телефон може поставлятися з акумулятором ємністю 7000 мАг, 7500 мАг або навіть 8000 мАг. Однак у міру збільшення ємності акумулятора швидкість зарядки може знижуватися — потенційно знизившись зі 120 Вт до 100 Вт або навіть 80 Вт для найбільшого акумулятора. Цей компроміс означатиме триваліший час заряджання для найбільшого акумулятора, але за такої великої ємності це розглядатиметься як прийнятний компроміс.

Китайські OEM-виробники постійно розширюють межі технологій акумуляторів, незважаючи на те, що їхні поточні флагмани вже перевершують те, що можуть запропонувати світові бренди. Поточний флагман Realme, GT 7 Pro, вже оснащений значною батареєю ємністю 6500 мАг.

Компанія представить ще й Realme Neo7, який буде оснащений масивною батареєю ємністю 7000 мАг на основі технології Titan Battery, що пропонує до трьох днів автономної роботи на одній зарядці. Очікується, що передбачувана ємність 8000 мАг для наступного флагмана Realme також буде використовувати ту ж технологію Titan.

Хоча малоймовірно, що флагман Realme з ультравеликою батареєю потрапить до США, OnePlus може використати цю технологію для телефону на ринку США. Будемо сподіватися, що такі бренди, як Samsung і Google, також наздоженуть кремнієво-вуглецеві батареї у 2025 році.

Раніше ми писали, що Huawei випустила смартфон за 2800 доларів. Новий телефон Mate XT від Huawei зібрав понад 4 млн попередніх замовлень у Китаї. Він має інноваційний дизайн і складається втричі.