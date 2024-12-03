Флагман Realme 2025 года может получить аккумулятор на 8000 мАч и остаться тонким

По данным надежного источника, Realme тестирует технологию аккумулятора следующего поколения для своего флагманского смартфона 2025 года

Новая утечка предполагает, что Realme может поднять планку в 2025 году, представив смартфон с массивной батареей емкостью 8000 мАч. Об этом пишет Android Police.

В то время как грядущая серия Galaxy S25 от Samsung, скорее всего, продолжит использовать меньшие батареи по сравнению с другими брендами, китайские OEM-производители, похоже, продвигают тенденцию увеличения размеров батарей каждый год.

По данным надежного источника Digital Chat Station, Realme тестирует технологию аккумулятора следующего поколения для своего флагманского смартфона 2025 года, который, возможно, будет называться Realme GT 8 Pro. Утечка указывает на то, что Realme еще не определилась с емкостью 8000 мАч и, как сообщается, экспериментирует с различными емкостями аккумулятора и скоростями зарядки.

Согласно информации инсайдеров, телефон может поставляться с аккумулятором емкостью 7000 мАч, 7500 мАч или даже 8000 мАч. Однако по мере увеличения емкости аккумулятора скорость зарядки может снижаться — потенциально снизившись со 120 Вт до 100 Вт или даже 80 Вт для самого большого аккумулятора. Этот компромисс будет означать более длительное время зарядки для самого большого аккумулятора, но при такой большой емкости это будет рассматриваться как приемлемый компромисс.

Китайские OEM-производители постоянно расширяют границы технологий аккумуляторов, несмотря на то, что их текущие флагманы уже превосходят то, что могут предложить мировые бренды. Текущий флагман Realme, GT 7 Pro, уже оснащен внушительной батареей емкостью 6500 мАч.

Компания представит еще и Realme Neo7, который будет оснащен массивной батареей емкостью 7000 мАч на основе технологии Titan Battery, предлагающей до трех дней автономной работы на одной зарядке. Ожидается, что предполагаемая емкость 8000 мАч для следующего флагмана Realme также будет использовать ту же технологию Titan.

Хотя маловероятно, что флагман Realme с ультрабольшой батареей попадет в США, OnePlus может использовать эту технологию для телефона на рынке США. Будем надеяться, что такие бренды, как Samsung и Google, также догонят кремниево-углеродные батареи в 2025 году.

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