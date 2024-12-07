Що таке "тупі" телефони і як вони можуть поліпшити життя: 4 причини відмовитися від смартфона

Деякі люди поступово відмовляються від смартфонів на користь простих кнопкових телефонів. Ось, чому це варто зробити.

Ці прості телефони можуть допомогти зосередитися і не відволікатися на соцмережі. Про "бабушкофони" та їхню важливість повідомляє The Gadget Flow.

Деякі люди намагаються скоротити використання додатків, що обмежують час використання екрана. Деякі намагаються скоротити використання додатків, що обмежують час використання екрана. Але інші йдуть ще далі, повністю відмовляючись від смартфона і приймаючи простоту тупих телефонів.

Light Phone III може бути саме тим, що потрібно. З його простим чорно-білим інтерфейсом усе спрямовано на підтримання балансу. Дизайн гладкий, з квадратним корпусом і ретро-навіяним циферблатом, який надає йому прохолодного, мінімалістського вигляду. Плюс, чистий користувацький інтерфейс робить його ще більш привабливим.

Безпека дітей

Зростаючий інтерес до німих телефонів також може бути пов'язаний зі зростаючою стурбованістю з приводу безпеки дітей в Інтернеті. Серед активістів, науковців і політиків багато занепокоєння щодо того, чому такі платформи, як Instagram і TikTok, можуть наражати молодих людей. Дехто вважає, що TikTok та інші додатки для коротких відео можуть завести дітей у небезпечні "кролячі нори" до екстремального або засмучувального контенту. Через це багато батьків не наважуються давати своїм дітям смартфони, турбуючись про час, проведений за екраном, і соціальні мережі. Гаджети для дітей, які обмежують ці функції, можуть краще підійти сім'ям з такими проблемами.

Gabb Phone 4 — простий і безпечний телефон для дітей. Він не має доступу до соціальних мереж чи інтернету, має інтелектуальні фільтри повідомлень та вмикає відстеження за GPS. Крім того, його зовнішній вигляд, схожий на смартфон, допоможе уникнути насмішок у школі. І що найкраще? Він безкоштовний з пакетом, який коштує всього 24,99$ на місяць.

Цифровий мінімалізм

Люди втрачають лік часу з YouTube та Instagram. Це було схоже на нескінченний цикл тенденцій і драми, який відволікає від важливіших завдань. Для того щоб краще концентруватися на сьогоденні, можна спробувати міні-смартфон, який ідеально підходить для того, щоб залишатися на зв'язку без відволікаючих чинників. Unihertz Jelly Star працює плавно і легко справляється з такими додатками, як Spotify, але він крихітний. 3-дюймовий екран допомагає уникнути нескінченної прокрутки, дозволяючи зосередитися на тому, що важливо.

Телефони для літніх людей

Деякі літні люди випадково натискають на кнопки і зазнають труднощів, тому тепер нервують, щоб користуватися телефоном, і дозволяє чоловікові відповідати на дзвінки.

Однак існує Nokia 2780 Flip. У нього HD-якість дзвінків, довговічна батарея і чудові функції доступності, які полегшують спілкування. Усередині кнопки середнього розміру, але зручні для користувача, плюс є повноцінна цифрова клавіатура з великими кнопками для набору номера і надсилання текстових повідомлень. Завдяки простому інтерфейсу і сучасним функціям 4G Nokia 2780 Flip Nokia 2780 Flip пропонує свіжий погляд на класичний розкладний телефон.

Раніше ми писали, що Huawei випустила смартфон за 2800 доларів. Новий телефон Mate XT від Huawei зібрав понад 4 млн попередніх замовлень у Китаї. Він має інноваційний дизайн і складається втричі.