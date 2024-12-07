Что такое "тупые" телефоны и как они могут улучшить жизнь: 4 причины отказаться от смартфона

Некоторые люди постепенно отказываются от смартфонов в пользу простых кнопочных телефонов. Вот, почему это стоит сделать.

Эти простые телефоны могут помочь сосредоточиться и не отвлекаться на соцсети. О "бабушкофонах" и их важности сообщает The Gadget Flow.

Некоторые люди пытаются сократить использование приложений, ограничивающих время использования экрана. Некоторые пытаются сократить использование приложений, ограничивающих время использования экрана. Но другие идут еще дальше, полностью отказываясь от смартфона и принимая простоту тупых телефонов.

Light Phone III может быть именно тем, что нужно. С его простым черно-белым интерфейсом все направлено на поддержание баланса. Дизайн гладкий, с квадратным корпусом и ретро-навеянным циферблатом, который придает ему прохладный, минималистский вид. Плюс, чистый пользовательский интерфейс делает его еще более привлекательным.

Безопасность детей

Растущий интерес к немым телефонам также может быть связан с растущей обеспокоенностью по поводу безопасности детей в Интернете. Среди активистов, ученых и политиков много беспокойства о том, чему такие платформы, как Instagram и TikTok, могут подвергать молодых людей. Некоторые считают, что TikTok и другие приложения для коротких видео могут завести детей в опасные "кроличьи норы" к экстремальному или расстраивающему контенту. Из-за этого многие родители не решаются давать своим детям смартфоны, беспокоясь о времени, проведенном за экраном, и социальных сетях. Гаджеты для детей, которые ограничивают эти функции, могут лучше подойти семьям с такими проблемами.

Gabb Phone 4 — простой и безопасный телефон для детей. Он не имеет доступа к социальным сетям или интернету, имеет интеллектуальные фильтры сообщений и включает отслеживание по GPS. Кроме того, его внешний вид, похожий на смартфон, поможет избежать насмешек в школе. И что самое лучшее? Он бесплатный с пакетом, который стоит всего 24,99$ в месяц.

Цифровой минимализм

Люди теряют счет времени с YouTube и Instagram. Это было похоже на бесконечный цикл тенденций и драмы, который отвлекает от более важных задач. Для того чтобы лучше концентрироваться на настоящем, можно пробовать мини-смартфон, который идеально подходит для того, чтобы оставаться на связи без отвлекающих факторов. Unihertz Jelly Star работает плавно и легко справляется с такими приложениями, как Spotify, но он крошечный. 3-дюймовый экран помогает избежать бесконечной прокрутки, позволяя сосредоточиться на том, что важно.

Телефоны для пожилых людей

Некоторые пожилые люди случайно нажимают на кнопки и испытывают трудности, поэтому теперь нервничают, чтобы пользоваться телефоном, и позволяет мужу отвечать на звонки.

Однако существует Nokia 2780 Flip. У него HD-качество звонков, долговечная батарея и отличные функции доступности, которые облегчают общение. Внутри кнопки среднего размера, но удобные для пользователя, плюс есть полноценная цифровая клавиатура с большими кнопками для набора номера и отправки текстовых сообщений. Благодаря простому интерфейсу и современным функциям 4G Nokia 2780 Flip предлагает свежий взгляд на классический раскладной телефон.

Ранее мы писали, что Huawei выпустила смартфон за 2800 долларов. Новый телефон Mate XT от Huawei собрал более 4 млн предварительных заказов в Китае. Он имеет инновационный дизайн и складывается втрое.