Google посилює безпеку додатків Android, але не всі будуть задоволені

Play Integrity отримує новий імпульс, але досвідчені користувачі можуть зіткнутися з труднощами.

На Android Google пропонує розробникам використовувати свій API Play Integrity для безпечної перевірки середовища, в якому працюють додатки. Про це пише Android Authority.

За всієї складності сучасного програмного забезпечення забезпечення забезпечення безпеки може бути надзвичайно делікатною балансуючою дією. Очевидно, що повна відсутність безпеки призводить до ситуації, де шкідливому ПЗ занадто легко зіпсувати день користувачеві.

Але з іншого боку, надмірно громіздка безпека може призвести до того, що функціональність застосунку буде негативно порушена.

Тепер у Google є кілька нових оновлень Play Integrity, і хоча це загалом хороші новини для більшості з нас, для інших це, ймовірно, викличе головний біль.

Play Integrity дає додаткам Android потужні інструменти для роботи тільки на своїх власних умовах. Це означає, що додатки можуть переконатися, що телефон не рутований.

Протягом багатьох років між розробниками та користувачами, зацікавленими в розширенні цих кордонів, триває суперечка, оскільки користувачі знаходять нові способи підробляти перевірки атестації та переконувати додатки працювати там, де розробники не хочуть цього. Але зі змінами, які Google вносить в API Play Integrity, компанія заявляє, що підробка тепер стане складнішою, ніж будь-коли.

Також є наслідки для користувачів, які люблять завантажувати додатки зі сторонніх джерел, навіть якщо вони працюють на інших немодифікованих телефонах Android. Play Integrity ввела перевірку, щоб переконатися, що додатки були встановлені через Play Store, і Google очікує, що більше додатків не пройдуть цю перевірку з оновленнями Play Integrity.

Якщо у користувача не використовується кастомна прошивка, не має значення root, якщо не завантажуються додатки зі сторонніх джерел і просто хочеться продовжувати користуватися Android як "звичайний" користувач, то все вищесказане буде тільки гарною новиною.

Переважну більшість цих змін взагалі не видно, і все, чого можна очікувати, — це те, що додатки працюватимуть трохи швидше, оскільки Google скорочує затримку API.

Ймовірно зіткнутися з великою кількістю ситуацій, коли застосунок протестує, тому що телефон не отримував оновлення безпеки понад рік — але, можливо, це сигнал перейти на телефон із кращою підтримкою, у будь-якому разі.

Розробники можуть почати використовувати нову систему просто зараз, давши згоду. Нові інтеграції будуть використовувати їх за замовчуванням, а в травні 2025 року Google переведе всіх на нові вердикти.

Раніше ми писали, що Huawei випустила смартфон за 2800 доларів. Новий телефон Mate XT від Huawei зібрав понад 4 млн попередніх замовлень у Китаї. Він має інноваційний дизайн і складається втричі.