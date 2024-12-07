Google усиливает безопасность приложений Android, но не все будут довольны

Play Integrity получает новый импульс, но опытные пользователи могут столкнуться с трудностями.

На Android Google предлагает разработчикам использовать свой API Play Integrity для безопасной проверки среды, в которой работают приложения. Об этом пишет Android Authority.

При всей сложности современного программного обеспечения обеспечение безопасности может быть чрезвычайно деликатным балансирующим действием. Очевидно, что полное отсутствие безопасности приводит к ситуации, где вредоносному ПО слишком легко испортить день пользователю.

Но с другой стороны, чрезмерно громоздкая безопасность может привести к тому, что функциональность приложения будет негативно затронута.

Теперь у Google есть несколько новых обновлений Play Integrity, и хотя это в целом хорошие новости для большинства из нас, для других это, вероятно, вызовет головную боль.

Play Integrity дает приложениям Android мощные инструменты для работы только на своих собственных условиях. Это означает, что приложения могут убедиться, что телефон не рутирован.

В течение многих лет между разработчиками и пользователями, заинтересованными в расширении этих границ, идет перепалка, поскольку пользователи находят новые способы подделывать проверки аттестации и убеждать приложения работать там, где разработчики не хотят этого. Но с изменениями, которые Google вносит в API Play Integrity, компания заявляет, что подделка теперь станет сложнее, чем когда-либо.

Также есть последствия для пользователей, которые любят загружать приложения из сторонних источников, даже если они работают на других немодифицированных телефонах Android. Play Integrity ввела проверку, чтобы убедиться, что приложения были установлены через Play Store, и Google ожидает, что больше приложений не пройдут эту проверку с обновлениями Play Integrity.

Если у пользователя не используется кастомная прошивка, не имеет значения root, если не загружаются приложения из сторонних источников и просто хочется продолжать пользоваться Android как "обычный" пользователь, то все вышесказанное будет только хорошей новостью.

Подавляющее большинство этих изменений вообще не видны, и все, чего можно ожидать, — это то, что приложения будут работать немного быстрее, поскольку Google сокращает задержку API.

Вероятно столкнуться с большим количеством ситуаций, когда приложение протестует, потому что телефон не получал обновления безопасности больше года — но, возможно, это сигнал перейти на телефон с лучшей поддержкой, в любом случае.

Разработчики могут начать использовать новую систему прямо сейчас, дав согласие. Новые интеграции будут использовать их по умолчанию, а в мае 2025 года Google переведет всех на новые вердикты.

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