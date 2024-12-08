Найкращі Android-смартфони грудня 2024 року: тести Pixel, Samsung, OnePlus (фото, відео)

Серед актуальних флагманів — Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 8a, Motorola Razr Plus, Google Pixel 9, OnePlus 12R, OnePlus 12, Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24+, OnePlus Open.

У рейтингу найактуальніших смартфонів Android — флагманські смартфони Pixel, Samsung, OnePlus, Motorola. Про це пише Tom's Guide.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra пропонує найтривалішу батарею, яку ми коли-небудь тестували на флагмані, продуктивність, яка змагається з iPhone, і чудові камери. Вражаючі можливості Galaxy AI завершують поліпшення цього преміального пристрою Android.

Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a доводить, що здатний знімати видатні фотографії та відео за допомогою своїх камер. І, як і решта представників сімейства Pixel 8, чип Tensor G3 забезпечує деякі вражаючі функції штучного інтелекту, особливо на телефоні вартістю менше 500 доларів.

Google Pixel 8 Pro Фото: Скриншот

Google Pixel 9 Pro XL

Продовжуючи запаморочливу кількість функцій ШІ, представлених його попередником, Pixel 9 Pro XL — це телефон з ШІ, який потрібно перевершити, з його жменькою корисних функцій, підтримуваних штучним інтелектом. Від вражаюче швидкого створення зображень з такими функціями, як Pixel Studio і Reimagine, до зручних можливостей створення нотаток і узагальнення Note Assist, Pixel 9 Pro XL — найкращий телефон Android, що демонструє неймовірну міць ШІ.

Google Pixel 9 Pro XL Фото: Google

Google Pixel 9

Звичайно, він отримує підвищення ціни порівняно з попередником, але стартова ціна в $799 за Google Pixel 9, як і раніше, робить його найкращим доступним флагманом Pixel. Це тому, що він виграє від майже того ж набору нових функцій ШІ, що і в дорожчих моделях "Pro" — таких як Add Me, Pixel Studio і Call Assist.

Google Pixel 9 Фото: Google

OnePlus 12R

OnePlus 12R Фото: Скриншот

У цьому телефоні є все, що пропонують його конкуренти — високопродуктивний процесор, унікальний дизайн і високопродуктивні камери. Останнє з'явилося після багатьох років поліпшень і співпраці з фахівцем з об'єктивів Hasselblad для поліпшення того, що було найслабшою стороною флагманів OnePlus. З OnePlus 12 камери стали сильною стороною, очевидною в нашій 200-фотосесії між OnePlus 12 і Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+ Фото: Скриншот

Незважаючи на те, що Galaxy S24 поступається своїм більшим і дорожчим побратимам, найкраще в ньому те, що він приховує в собі величезну міць у такому компактному корпусі.

Зокрема, Galaxy S24 працює на тому ж чипсеті Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, який використовується в більш дорогих моделях S24. Це не тільки означає підвищення продуктивності порівняно з попередніми телефонами Galaxy S, а й допомагає S24 показати час роботи в нашому тесті батареї, який перевершує середній смартфон.

OnePlus Open

Конкуренція у світі складних телефонів загострюється, але OnePlus Open виділяється з натовпу, ставши великим. Його дисплей на кришці та внутрішній екран є найбільшими серед складних телефонів у стилі ноутбука, і він також може похвалитися найкращим часом автономної роботи серед усіх складних телефонів. Навіть вбудована пам'ять — 512 ГБ — більша, ніж ви могли б звикнути. Камери — найслабша частина телефону, особливо якщо порівнювати їх із чудовою продуктивністю камери Galaxy Z Fold 5. Хоча пізніша модель Galaxy Z Fold 6 скорочує розрив, ми все одно рекомендували б OnePlus Open замість складного телефону Samsung.

OnePlus Open

Motorola Razr Plus

Найкраще в Motorola Razr Plus 2024 року — це те, що не змінилося з минулого року: ціна. Motorola Razr Plus (2024), як і раніше, коштує $999, тоді як конкуруючий Galaxy Z Flip 6 підняв свою ціну до $1099. Це може дати Motorola перевагу при порівнянні цих двох дуже схожих складних телефонів-розкладачок.

Motorola Razr Plus

OnePlus 12

Настав час включити OnePlus в один ряд із Samsung і Google, коли йдеться про провідних виробників телефонів Android, і OnePlus 12 — хороший тому приклад. У цьому телефоні є все, що пропонують його конкуренти — високопродуктивний процесор, унікальний дизайн і високопродуктивні камери. Останнє з'явилося після багатьох років поліпшень і співпраці з фахівцем з об'єктивів Hasselblad для поліпшення того, що було найслабшою стороною флагманів OnePlus.

Смартфон OnePlus 12 Фото: Скриншот

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.