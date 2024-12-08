Найкращі Android-смартфони грудня 2024 року: тести Pixel, Samsung, OnePlus (фото, відео)
Серед актуальних флагманів — Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 8a, Motorola Razr Plus, Google Pixel 9, OnePlus 12R, OnePlus 12, Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24+, OnePlus Open.
У рейтингу найактуальніших смартфонів Android — флагманські смартфони Pixel, Samsung, OnePlus, Motorola. Про це пише Tom's Guide.
Samsung Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra пропонує найтривалішу батарею, яку ми коли-небудь тестували на флагмані, продуктивність, яка змагається з iPhone, і чудові камери. Вражаючі можливості Galaxy AI завершують поліпшення цього преміального пристрою Android.
Google Pixel 8a
Google Pixel 8a доводить, що здатний знімати видатні фотографії та відео за допомогою своїх камер. І, як і решта представників сімейства Pixel 8, чип Tensor G3 забезпечує деякі вражаючі функції штучного інтелекту, особливо на телефоні вартістю менше 500 доларів.
Google Pixel 9 Pro XL
Продовжуючи запаморочливу кількість функцій ШІ, представлених його попередником, Pixel 9 Pro XL — це телефон з ШІ, який потрібно перевершити, з його жменькою корисних функцій, підтримуваних штучним інтелектом. Від вражаюче швидкого створення зображень з такими функціями, як Pixel Studio і Reimagine, до зручних можливостей створення нотаток і узагальнення Note Assist, Pixel 9 Pro XL — найкращий телефон Android, що демонструє неймовірну міць ШІ.
Google Pixel 9
Звичайно, він отримує підвищення ціни порівняно з попередником, але стартова ціна в $799 за Google Pixel 9, як і раніше, робить його найкращим доступним флагманом Pixel. Це тому, що він виграє від майже того ж набору нових функцій ШІ, що і в дорожчих моделях "Pro" — таких як Add Me, Pixel Studio і Call Assist.
OnePlus 12R
У цьому телефоні є все, що пропонують його конкуренти — високопродуктивний процесор, унікальний дизайн і високопродуктивні камери. Останнє з'явилося після багатьох років поліпшень і співпраці з фахівцем з об'єктивів Hasselblad для поліпшення того, що було найслабшою стороною флагманів OnePlus. З OnePlus 12 камери стали сильною стороною, очевидною в нашій 200-фотосесії між OnePlus 12 і Galaxy S24 Ultra.
Samsung Galaxy S24
Незважаючи на те, що Galaxy S24 поступається своїм більшим і дорожчим побратимам, найкраще в ньому те, що він приховує в собі величезну міць у такому компактному корпусі.
Зокрема, Galaxy S24 працює на тому ж чипсеті Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, який використовується в більш дорогих моделях S24. Це не тільки означає підвищення продуктивності порівняно з попередніми телефонами Galaxy S, а й допомагає S24 показати час роботи в нашому тесті батареї, який перевершує середній смартфон.
OnePlus Open
Конкуренція у світі складних телефонів загострюється, але OnePlus Open виділяється з натовпу, ставши великим. Його дисплей на кришці та внутрішній екран є найбільшими серед складних телефонів у стилі ноутбука, і він також може похвалитися найкращим часом автономної роботи серед усіх складних телефонів. Навіть вбудована пам'ять — 512 ГБ — більша, ніж ви могли б звикнути. Камери — найслабша частина телефону, особливо якщо порівнювати їх із чудовою продуктивністю камери Galaxy Z Fold 5. Хоча пізніша модель Galaxy Z Fold 6 скорочує розрив, ми все одно рекомендували б OnePlus Open замість складного телефону Samsung.
Motorola Razr Plus
Найкраще в Motorola Razr Plus 2024 року — це те, що не змінилося з минулого року: ціна. Motorola Razr Plus (2024), як і раніше, коштує $999, тоді як конкуруючий Galaxy Z Flip 6 підняв свою ціну до $1099. Це може дати Motorola перевагу при порівнянні цих двох дуже схожих складних телефонів-розкладачок.
OnePlus 12
Настав час включити OnePlus в один ряд із Samsung і Google, коли йдеться про провідних виробників телефонів Android, і OnePlus 12 — хороший тому приклад. У цьому телефоні є все, що пропонують його конкуренти — високопродуктивний процесор, унікальний дизайн і високопродуктивні камери. Останнє з'явилося після багатьох років поліпшень і співпраці з фахівцем з об'єктивів Hasselblad для поліпшення того, що було найслабшою стороною флагманів OnePlus.
Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.