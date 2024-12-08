Лучшие Android-смартфоны декабря 2024 года: тесты Pixel, Samsung, OnePlus (фото, видео)

Chеди актуальных флагманов — Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 8a, Motorola Razr Plus, Google Pixel 9, OnePlus 12R, OnePlus 12, Google Pixel 9 Pro XL, Samsung Galaxy S24+, OnePlus Open.

В рейтинге самых актуальных смартфонов Android — флагманские смартфоны Pixel, Samsung, OnePlus, Motorola. Об этом пишет Tom's Guide.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra предлагает самую длительную батарею, которую мы когда-либо тестировали на флагмане, производительность, которая соперничает с iPhone, и превосходные камеры. Впечатляющие возможности Galaxy AI завершают улучшения этого премиального устройства Android.

Samsung Galaxy S24 Ultra Фото: Samsung

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a доказывает, что способен снимать выдающиеся фотографии и видео с помощью своих камер. И, как и остальные представители семейства Pixel 8, чип Tensor G3 обеспечивает некоторые впечатляющие функции искусственного интеллекта, особенно на телефоне стоимостью менее 500 долларов.

Google Pixel 8 Pro Фото: Скриншот

Google Pixel 9 Pro XL

Продолжая головокружительное количество функций ИИ, представленных его предшественником, Pixel 9 Pro XL — это телефон с ИИ, который нужно превзойти, с его горсткой полезных функций, поддерживаемых искусственным интеллектом. От впечатляюще быстрого создания изображений с такими функциями, как Pixel Studio и Reimagine, до удобных возможностей создания заметок и обобщения Note Assist, Pixel 9 Pro XL — лучший телефон Android, демонстрирующий невероятную мощь ИИ.

Google Pixel 9 Pro XL Фото: Google

Google Pixel 9

Конечно, он получает повышение цены по сравнению с предшественником, но стартовая цена в $799 за Google Pixel 9 по-прежнему делает его лучшим доступным флагманом Pixel. Это потому, что он выигрывает от почти того же набора новых функций ИИ, что и в более дорогих моделях "Pro" — таких как Add Me, Pixel Studio и Call Assist.

Google Pixel 9 Фото: Google

OnePlus 12R

OnePlus 12R Фото: Скриншот

В этом телефоне есть все, что предлагают его конкуренты — высокопроизводительный процессор, уникальный дизайн и высокопроизводительные камеры. Последнее появилось после многих лет улучшений и сотрудничества со специалистом по объективам Hasselblad для улучшения того, что было самой слабой стороной флагманов OnePlus. С OnePlus 12 камеры стали сильной стороной, очевидной в нашей 200-фотосессии между OnePlus 12 и Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+ Фото: Скриншот

Несмотря на то, что Galaxy S24 уступает своим более крупным и дорогим собратьям, его самое лучшее в нем то, что он скрывает в себе огромную мощь в столь компактном корпусе.

В частности, Galaxy S24 работает на том же чипсете Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy, который используется в более дорогих моделях S24. Это не только означает повышение производительности по сравнению с предыдущими телефонами Galaxy S, но и помогает S24 показать время работы в нашем тесте батареи, которое превосходит средний смартфон.

OnePlus Open

Конкуренция в мире складных телефонов накаляется, но OnePlus Open выделяется из толпы, став большим. Его дисплей на крышке и внутренний экран являются крупнейшими среди складных телефонов в стиле ноутбука, и он также может похвастаться лучшим временем автономной работы среди всех складных телефонов. Даже встроенная память — 512 ГБ — больше, чем вы могли бы привыкнуть. Камеры — самая слабая часть телефона, особенно если сравнивать их с превосходной производительностью камеры Galaxy Z Fold 5. Хотя более поздняя модель Galaxy Z Fold 6 сокращает разрыв, мы все равно рекомендовали бы OnePlus Open вместо складного телефона Samsung.

OnePlus Open

Motorola Razr Plus

Лучшее в Motorola Razr Plus 2024 года — это то, что не изменилось с прошлого года: цена. Motorola Razr Plus (2024) по-прежнему стоит $999, в то время как конкурирующий Galaxy Z Flip 6 поднял свою цену до $1099. Это может дать Motorola преимущество при сравнении этих двух очень похожих складных телефонов-раскладушек.

Motorola Razr Plus

OnePlus 12

Пришло время включить OnePlus в один ряд с Samsung и Google, когда речь идет о ведущих производителях телефонов Android, и OnePlus 12 — хороший тому пример. В этом телефоне есть все, что предлагают его конкуренты — высокопроизводительный процессор, уникальный дизайн и высокопроизводительные камеры. Последнее появилось после многих лет улучшений и сотрудничества со специалистом по объективам Hasselblad для улучшения того, что было самой слабой стороной флагманов OnePlus.

Смартфон OnePlus 12 Фото: Скриншот

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.