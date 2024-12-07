Топ 7 додатків для кращого захисту даних від хакерів на Android-смартфоні

Цифрова конфіденційність дедалі більше наражається на загрозу. Контроль над своїми даними ніколи не був настільки важливим.

У магазині Google Play Store повно десятків додатків для забезпечення конфіденційності, які зберігають ваші дані в безпеці на вашому телефоні Android. Про це пише Android Police.

Ці додатки містять безпечні рішення для зберігання даних, зашифровані інструменти зв'язку, перегляд веб-сторінок з урахуванням конфіденційності та додатки для створення нотаток, які зберігають конфіденційність ваших думок. Ось вісім додатків для зміцнення безпеки своїх даних і відновлення цифрової конфіденційності.

Google Keep

Google Keep виконує свою роботу, фіксуючи швидкі думки. Проте, це в кращому разі базовий варіант. Не бракує альтернатив Keep Notes на Android, і Standard Notes виділяється своїм сильним акцентом на конфіденційності. Цей додаток для створення нотаток з відкритим вихідним кодом ставить конфіденційність у пріоритет за допомогою наскрізного шифрування.

Стандартні нотатки

Standard Notes — це кросплатформне рішення, яке підтримує офлайн-синхронізацію та захист паролем. Воно використовує систему тегів для організації ваших нотаток як професіонал. Чи хочете ви зберігати журнал здоров'я та фітнесу, особистий журнал, пароль або рецепти, Standard Notes впорається з цим завданням, не ставлячи під загрозу конфіденційність.

Proton Mail

Proton Mail — це більше, ніж просто додаток електронної пошти. Це поштовий сервіс із застосунками на основних платформах і конкурентами Gmail, Outlook, Yahoo та iCloud. Proton (материнська компанія) славиться своїми суворими законами про конфіденційність і пропонує наскрізне шифрування, щоб захистити ваші листи від сторонніх очей.

Proton Mail підтримує архітектуру нульового доступу, криптографію з відкритим вихідним кодом, листи, що самознищуються, і біометрію в мобільних додатках. На додаток до функцій конфіденційності Proton Mail пропонує зручний інтерфейс із надбудовами, такими як користувацькі папки, мітки, календарі та можливість підключення користувацьких доменів. Функція захисту паролем має для мене важливе значення. Вона дає змогу впевнено ділитися фінансовими даними, знаючи, що тільки передбачуваний одержувач може отримати до них доступ.

OneDrive

OneDrive — це хмарне сховище для збереження та синхронізації файлів і мультимедіа на всіх пристроях. Microsoft пропонує надбудову Personal Vault для зберігання моїх конфіденційних файлів. Це мій цифровий сейф для зберігання конфіденційних даних. Найкраще, що OneDrive синхронізується однаково на всіх пристроях.

На відміну від Secure Folder від Samsung і Private Space від Google на Android 15, Personal Vault не є локальним рішенням. Я можу отримати доступ до цих файлів на будь-якому зі своїх пристроїв. Personal Vault шифрує такі файли, блокує їх після короткого періоду бездіяльності та пропонує можливість сканувати документи у сховищі. Мій план включає 1 ТБ сховища OneDrive, чого мені цілком достатньо. Microsoft збирається випустити додаток OneDrive, орієнтований на медіа, на Android, і я з нетерпінням чекаю можливості перевірити його в дії.

Express VPN

Хоча нестачі в додатках VPN немає, моїм фаворитом залишається ExpressVPN. Коли ви переглядаєте веб-сторінки, вашу IP-адресу (місце розташування) та історію зазвичай видно місцевій владі та інтернет-провайдеру (провайдеру інтернет-послуг). Ось тут-то і вступає в гру спеціальний додаток VPN, такий як ExpressVPN.

Він шифрує інтернет-трафік і маскує вашу IP-адресу, роблячи онлайн-активність конфіденційною і безпечною. ExpressVPN використовує шифрування AES-256, дотримується політики відсутності журналів, має велику серверну мережу в основних регіонах світу і пропонує захист від витоку DNS.

Обсидіан

OneDrive — це хмарне сховище для збереження та синхронізації файлів і мультимедіа на всіх пристроях. Microsoft пропонує надбудову Personal Vault для зберігання моїх конфіденційних файлів. Це мій цифровий сейф для зберігання конфіденційних даних. Найкраще, що OneDrive синхронізується однаково на всіх пристроях.

На відміну від Secure Folder від Samsung і Private Space від Google на Android 15, Personal Vault не є локальним рішенням. Можна отримати доступ до цих файлів на будь-якому зі своїх пристроїв. Personal Vault шифрує такі файли, блокує їх після короткого періоду бездіяльності та пропонує можливість сканувати документи у сховищі. Мій план включає 1 ТБ сховища OneDrive, чого мені цілком достатньо.

1Password

Після багатьох років поліпшень управління паролями за замовчуванням в Android, як і раніше, середнє. Серед сторонніх альтернатив 1Password залишається моїм фаворитом. Це кросплатформне рішення, яке без проблем працює з автозаповненням на Android і підтримує TOTP (одноразовий пароль з обмеженим терміном дії).

Інші функції включають в себе провідну в галузі підтримку паролів, можливість генерувати надійні паролі, кілька сховищ для кращої організації, різні типи входу, підтримку біометрії та багато іншого. 1Password також пропонує Watchtower, де можна бачити надійність пароля, отримувати сповіщення про зламані веб-сайти та відображати оцінку того, наскільки захищені дані на пристрої.

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