Топ-7 приложений для лучшей защиты данных от хакеров на Android-смартфоне

Цифровая конфиденциальность все больше подвергается угрозе. Контроль над своими данными никогда не был столь важен.

В магазине Google Play Store полно десятков приложений для обеспечения конфиденциальности, которые сохраняют ваши данные в безопасности на вашем телефоне Android. Об этом пишет Android Police.

Эти приложения включают в себя безопасные решения для хранения данных, зашифрованные инструменты связи, просмотр веб-страниц с учетом конфиденциальности и приложения для создания заметок, которые сохраняют конфиденциальность ваших мыслей. Вот восемь приложений для укрепления безопасности своих данных и восстановления цифровой конфиденциальности.

Google Keep

Google Keep выполняет свою работу, фиксируя быстрые мысли. Тем не менее, это в лучшем случае базовый вариант. Нет недостатка в альтернативах Keep Notes на Android, и Standard Notes выделяется своим сильным акцентом на конфиденциальности. Это приложение для создания заметок с открытым исходным кодом ставит конфиденциальность в приоритет с помощью сквозного шифрования.

Standard Notes

Standard Notes — это кроссплатформенное решение, которое поддерживает офлайн-синхронизацию и защиту паролем. Оно использует систему тегов для организации ваших заметок как профессионал. Хотите ли вы хранить журнал здоровья и фитнеса, личный журнал, пароль или рецепты, Standard Notes справится с этой задачей, не ставя под угрозу конфиденциальность.

Proton Mail

Proton Mail — это больше, чем просто приложение электронной почты. Это почтовый сервис с приложениями на основных платформах и конкурентами Gmail, Outlook, Yahoo и iCloud. Proton (материнская компания) славится своими строгими законами о конфиденциальности и предлагает сквозное шифрование, чтобы защитить ваши письма от посторонних глаз.

Proton Mail поддерживает архитектуру нулевого доступа, криптографию с открытым исходным кодом, самоуничтожающиеся письма и биометрию в мобильных приложениях. В дополнение к функциям конфиденциальности Proton Mail предлагает удобный интерфейс с надстройками, такими как пользовательские папки, метки, календари и возможность подключения пользовательских доменов. Функция защиты паролем имеет для меня важное значение. Она позволяет уверенно делиться финансовыми данными, зная, что только предполагаемый получатель может получить к ним доступ.

OneDrive

OneDrive — это облачное хранилище для сохранения и синхронизации файлов и мультимедиа на всех устройствах. Microsoft предлагает надстройку Personal Vault для хранения моих конфиденциальных файлов. Это мой цифровой сейф для хранения конфиденциальных данных. Самое лучшее, что OneDrive синхронизируется одинаково на всех устройствах.

В отличие от Secure Folder от Samsung и Private Space от Google на Android 15, Personal Vault не является локальным решением. Я могу получить доступ к этим файлам на любом из своих устройств. Personal Vault шифрует такие файлы, блокирует их после короткого периода бездействия и предлагает возможность сканировать документы в хранилище. Мой план включает 1 ТБ хранилища OneDrive, чего мне вполне достаточно. Microsoft собирается выпустить приложение OneDrive, ориентированное на медиа, на Android, и я с нетерпением жду возможности проверить его в действии.

Express VPN

Хотя недостатка в приложениях VPN нет, моим фаворитом остается ExpressVPN. Когда вы просматриваете веб-страницы, ваш IP-адрес (местоположение) и история обычно видны местным властям и интернет-провайдеру (провайдеру интернет-услуг). Вот тут-то и вступает в игру специальное приложение VPN, такое как ExpressVPN.

Он шифрует интернет-трафик и маскирует ваш IP-адрес, делая онлайн-активность конфиденциальной и безопасной. ExpressVPN использует шифрование AES-256, следует политике отсутствия журналов, имеет обширную серверную сеть в основных регионах мира и предлагает защиту от утечки DNS.

Obsidian

OneDrive — это облачное хранилище для сохранения и синхронизации файлов и мультимедиа на всех устройствах. Microsoft предлагает надстройку Personal Vault для хранения моих конфиденциальных файлов. Это мой цифровой сейф для хранения конфиденциальных данных. Самое лучшее, что OneDrive синхронизируется одинаково на всех устройствах.

В отличие от Secure Folder от Samsung и Private Space от Google на Android 15, Personal Vault не является локальным решением. Можно получить доступ к этим файлам на любом из своих устройств. Personal Vault шифрует такие файлы, блокирует их после короткого периода бездействия и предлагает возможность сканировать документы в хранилище. Мой план включает 1 ТБ хранилища OneDrive, чего мне вполне достаточно.

1Password

После многих лет улучшений управление паролями по умолчанию в Android по-прежнему среднее. Среди сторонних альтернатив 1Password остается моим фаворитом. Это кроссплатформенное решение, которое без проблем работает с автозаполнением на Android и поддерживает TOTP (одноразовый пароль с ограниченным сроком действия).

Другие функции включают в себя ведущую в отрасли поддержку паролей, возможность генерировать надежные пароли, несколько хранилищ для лучшей организации, различные типы входа, поддержку биометрии и многое другое. 1Password также предлагает Watchtower, где можно видеть надежность пароля, получать оповещения о взломанных веб-сайтах и ​​отображать оценку того, насколько защищены данные на устройстве.

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