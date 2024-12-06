WhatsApp скоро перестане працювати на iPhone: що робити користувачам

Популярний месенджер вимагає оновлень iPhone на початку наступного року.

Користувачі WhatsApp почали отримувати повідомлення про необхідність оновлення iPhone, щоб доступ до платформи зберігався. Про це пише The Sun.

Месенджер, що належить корпорації Meta, на цей день підтримує iOS 12 і пізніші версії. Однак з 5 травня 2025 року для його використання знадобиться iOS 15.1 або новіша версія.

Деякі смартфони вже зараз можуть оновитися до iOS 15.1 і уникнути старіння. Відомо також, що WhatsApp перестане працювати на деяких iPhone на початку 2025 року.

Додатки регулярно оновлюються, і з часом вони більше не працюють на старих телефонах. Проблема стосується старих пристроїв, які стали несумісні з цією версією, тобто після цієї дати вони будуть заблоковані у WhatsApp, якщо тільки користувач не перейде на абсолютно новий, більш сучасний телефон.

Повідомлення, опубліковане WABetaInfo, попереджає користувачів WhatsApp: "Оновіть iOS до останньої версії, щоб продовжити використання месенджера".

"WhatsApp припинить підтримку цієї версії iOS після 5 травня 2025 року.

"Будь ласка, перейдіть у "Налаштування" > "Основні", потім натисніть "Оновлення ПЗ", щоб отримати останню версію iOS".

Цей крок торкнеться трьох моделей iPhone, які все ще перебувають в експлуатації:

iPhone 5S.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.