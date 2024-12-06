WhatsApp скоро перестанет работать на iPhone: что делать пользователям

Популярный мессенджер требует обновлений iPhone в начале следующего года.

Пользователи WhatsApp начали получать уведомления о необходимости обновления iPhone, чтобы доступ к платформе сохранялся. Об этом пишет The Sun.

Мессенджер, принадлежащий корпорации Meta, на сегодняшний день поддерживает iOS 12 и более поздние версии. Однако с 5 мая 2025 года для его использования понадобится iOS 15.1 или более новая версия.

Некоторые смартфоны уже сейчас могут обновиться до iOS 15.1 и избежать устаревания. Известно также, что WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone в начале 2025 года.

Приложения регулярно обновляются, и со временем они больше не работают на старых телефонах. Проблема касается старых устройств, которые стали несовместимы с этой версией, то есть после этой даты они будут заблокированы в WhatsApp, если только пользователь не перейдет на совершенно новый, более современный телефон.

Уведомление, опубликованное WABetaInfo, предупреждает пользователей WhatsApp: "Обновите iOS до последней версии, чтобы продолжить использование мессенджера".

"WhatsApp прекратит поддержку этой версии iOS после 5 мая 2025 года.

"Пожалуйста, перейдите в "Настройки" > "Основные", затем нажмите "Обновление ПО", чтобы получить последнюю версию iOS".

Этот шаг коснется трех моделей iPhone, которые все еще находятся в эксплуатации:

iPhone 5S.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

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