WhatsApp скоро перестанет работать на iPhone: что делать пользователям
Популярный мессенджер требует обновлений iPhone в начале следующего года.
Пользователи WhatsApp начали получать уведомления о необходимости обновления iPhone, чтобы доступ к платформе сохранялся. Об этом пишет The Sun.
Мессенджер, принадлежащий корпорации Meta, на сегодняшний день поддерживает iOS 12 и более поздние версии. Однако с 5 мая 2025 года для его использования понадобится iOS 15.1 или более новая версия.
Некоторые смартфоны уже сейчас могут обновиться до iOS 15.1 и избежать устаревания. Известно также, что WhatsApp перестанет работать на некоторых iPhone в начале 2025 года.
Приложения регулярно обновляются, и со временем они больше не работают на старых телефонах. Проблема касается старых устройств, которые стали несовместимы с этой версией, то есть после этой даты они будут заблокированы в WhatsApp, если только пользователь не перейдет на совершенно новый, более современный телефон.
Уведомление, опубликованное WABetaInfo, предупреждает пользователей WhatsApp: "Обновите iOS до последней версии, чтобы продолжить использование мессенджера".
"WhatsApp прекратит поддержку этой версии iOS после 5 мая 2025 года.
"Пожалуйста, перейдите в "Настройки" > "Основные", затем нажмите "Обновление ПО", чтобы получить последнюю версию iOS".
Этот шаг коснется трех моделей iPhone, которые все еще находятся в эксплуатации:
- iPhone 5S.
- iPhone 6.
- iPhone 6 Plus.
Ранее мы писали о лучшие смартфоны с аккумулятором 4000 мАч. Смартфоны с батареями емкостью 4000 мАч обеспечивают баланс мощности и производительности для использования в течение всего дня. Подходящие варианты можно найти у Apple, Motorola, OnePlus.