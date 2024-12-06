Смартфон Samsung Galaxy S24 отримає нові функції: що про це відомо

Операційна система Android 15 буде доступна на Samsung Galaxy S24 у бета-версії.

Samsung оголосила про випуск бета-версії One UI 7. Власники Samsung Galaxy 24 нарешті зможуть спробувати, який вигляд матиме Android 15 на їхніх телефонах. Про це пише Tom's Guide.

One UI 7 може багато чого запропонувати. Мета Samsung — створити "платформу ШІ", де кожна взаємодія буде природною та інтуїтивною. Тому компанія інтегрує мультимодальну функціональність і агентів ШІ в кожну точку інтерфейсу.

На сьогоднішній день бета-версія One UI 7 поширюється на Samsung Galaxy S24s, якщо користувач — учасник програми бета-версії One UI. Поки невідомо, чи буде бета-версія доступна для старих телефонів Samsung або навіть для Galaxy Z Fold 6.

За словами Samsung, публічна версія One UI 7 "почнеться з майбутніх пристроїв Galaxy S", що свідчить про те, що чутки були вірні, і її запустять разом із серією Galaxy S25 у січні. Потім оновлення має вийти на інші пристрої Galaxy S в якийсь момент у першому кварталі 2025 року.

One UI 7 beta — усі новітні оновлення

Допомога під час письма: Samsung додала низку нових інструментів допомоги під час письма в ШІ One UI 7, покликаних підвищити продуктивність користувача, незалежно від того, який застосунок він наразі використовує. Інструменти допомоги під час письма вже доступні в телефонах Galaxy, але суть тут у тому, щоб розширити й поліпшити все, що вже є.

Це означає, що користувачі зможуть використовувати ШІ для резюмування контенту, перевірки орфографії та граматики, а також автоматичного форматування своїх нотаток. Усе це доступно шляхом виділення тексту і без необхідності переходу в інший застосунок.

Нагадаємо, оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї, яка заряджає телефон тільки до 80% за кожен цикл.