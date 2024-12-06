Смартфон Samsung Galaxy S24 получит новые функции: что об этом известно

Операционная система Android 15 будет доступна на Samsung Galaxy S24 в бета-версии.

Samsung объявила о выпуске бета-версии One UI 7. Владельцы Samsung Galaxy 24 наконец смогут попробовать, как будет выглядеть Android 15 на их телефонах. Об этом пишет Tom's Guide.

One UI 7 может многое предложить. Цель Samsung — создать "платформу ИИ", где каждое взаимодействие будет естественным и интуитивным. Поэтому компания интегрирует мультимодальную функциональность и агентов ИИ в каждую точку интерфейса..

На сегодняшний день бета-версия One UI 7 распространяется на Samsung Galaxy S24s, если пользователь — участник программы бета-версии One UI. Пока неизвестно, будет ли бета-версия доступна для старых телефонов Samsung или даже для Galaxy Z Fold 6.

По словам Samsung, публичная версия One UI 7 "начнется с будущих устройств Galaxy S", что говорит о том, что слухи были верны, и она будет запущена вместе с серией Galaxy S25 в январе. Затем обновление должно выйти на другие устройства Galaxy S в какой-то момент в первом квартале 2025 года.

One UI 7 beta — все новейшие обновления

Помощь при письме: Samsung добавила ряд новых инструментов помощи при письме в ИИ One UI 7, призванных повысить производительность пользователя, независимо от того, какое приложение он в данный момент использует. Инструменты помощи при письме уже доступны в телефонах Galaxy, но суть здесь в том, чтобы расширить и улучшить все, что уже есть.

Это означает, что пользователи смогут использовать ИИ для резюмирования контента, проверки орфографии и грамматики, а также автоматического форматирования своих заметок. Все это доступно путем выделения текста и без необходимости перехода в другое приложение.

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.