Неймовірно: рисове лушпиння збільшило потужність акумулятора до 700 мАг, подвоївши ємність

Рисові відходи можна використовувати як стійке джерело енергії, довели вчені.

Дослідники з Мічиганського університету добули твердий вуглець шляхом спалювання золи рисового лушпиння. Про це пише видання interestingengineering.com.

Правильно оброблена зола рисового лушпиння може дати форму вуглецю, яка здатна перевершити графіт в акумуляторних батареях. Цей "твердий вуглець" має унікальну наноструктуру, що дає йому змогу зберігати більше енергії, ніж графіт, який стандартно застосовується в літій-іонних батареях.

Зола рисового лушпиння здебільшого складається з кремнезему (близько 90%) і вуглецю (близько 10%). Дослідницька група розробила метод вилучення високочистого кремнезему із золи рисового лушпиння. Після того, як кремнезем частково видаляють із золи рисового лушпиння за допомогою процесу, званого деполімеризацією, зола, що залишилася, на 60%-70% складається з вуглецю, — пояснили вчені.

Спочатку вважалося, що вуглецевий залишок із золи рисового лушпиння є аморфним, що не має певної структури. Однак розширений спектроскопічний аналіз виявив наявність крихітних графітових структур, вбудованих в аморфну вуглецеву матрицю. Ця унікальна комбінація, відома як твердий вуглець, демонструє поліпшені властивості порівняно з чистим аморфним вуглецем.

Під час випробувань твердий вуглець, отриманий із золи рисового лушпиння, продемонстрував чудові електрохімічні характеристики, ніж комерційний твердий вуглець і графіт. Це говорить про те, що його можна використовувати як анод у літій-іонних акумуляторах.

Батареї з твердого вуглецю можуть зберігати значно більше енергії, ніж традиційні графітові аналоги. Вчені кажуть, що грам графіту може зберігати близько 370 мАг електроенергії. З іншого боку, комерційний твердий вуглець може зберігати близько 500 мАг на грам.

Примітно, що твердий вуглець із золи рисового лушпиння перевершує як комерційний твердий вуглець, так і графіт. Він забезпечує ємність зберігання, що перевищує 700 мАг на грам, що вдвічі більше, ніж у графіту.

Твердий вуглець із золи рисового лушпиння може задовольнити зростаючий попит на батареї для електромобілів і поновлюваних джерел енергії. Ця інноваційна технологія пропонує більш стійке й економічно ефективне рішення, знижуючи як вплив на навколишнє середовище, так і виробничі витрати.

Раніше ми писали, що в США випробують новітні нікель-водневі батареї. Акумулятори останнього покоління від EnerVenue розраховані на 30 000 циклів і можуть перезаряджатися до трьох разів на день, стверджує виробник.