Як надсилати команди на смартфон бездротовим зв'язком: активуємо ADB на Android

Керівництво з налаштування Android Debug Bridge для бездротових команд на Android-пристроях.

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Функція Android Debug Bridge (ADB) дає змогу бездротовим зв'язком надсилати команди на телефон, усуваючи необхідність у кабелях. Про те, як його встановити, повідомляє Android Police.

Бездротовий ADB — найзручніший спосіб запуску команд, чи то встановлення APK-файлу, чи то стороннє завантаження оновлення системи. ADB здебільшого використовується для налагодження або усунення проблем з Android-пристроєм, але також можна застосувати його для модифікації пристрою без рутування за допомогою інструменту Shizuku. Цей посібник допоможе налаштувати ADB для бездротових команд на Android-пристроях.

Як використовувати ADB через бездротову мережу на смартфоні

Перш ніж приступити до роботи з бездротовими командами ADB, потрібно перевірити готовність, виконавши такі дії:

Треба підключити комп'ютер і телефон Android до однієї мережі Wi-Fi. Оновити свій пристрій до останньої версії Android. Нарешті, завантажити останню версію Android SDK Platform Tools на свій комп'ютер.

Якщо пристрій Android під управлінням Android 10 або більш ранньої версії, варто використовувати метод команди adb tcpip. Кроки для цього методу наведено на офіційній сторінці розробників Android.

Як увімкнути параметри розробника на Android-пристрої

Перед використанням бездротового ADB на Android-смартфоні необхідно активувати приховані параметри розробника. Дії можуть трохи відрізнятися для різних Android-пристроїв різних виробників. Ось як активувати параметри розробника на популярних гаджетах.

Як увімкнути параметри розробника на Google Pixel:

Відкрити застосунок "Налаштування" Натиснути "Про телефон" Натиснути Номер збірки Натиснути на опцію "Номер збірки" сім разів, до повідомлення "Тепер ви розробник".

Як увімкнути параметри розробника на смартфоні Samsung:

Перейти в "Налаштування" — "Про телефон" — "Інформація про програмне забезпечення". Натиснути "Номер збірки" кілька разів, поки не з'явиться повідомлення "Ви перебуваєте в режимі розробника".

Тепер можна ввімкнути бездротове налагодження.

Як увімкнути ADB на Google Pixel:

Перейти в "Налаштування" — "Система" — "Параметри розробника" . Увімкнути перемикач поруч із пунктом "Бездротове налагодження" . Коли виникне спливаюче вікно, вибрати "Дозволити" .

Увімкнути бездротове налагодження на Samsung:

Перейти в "Налаштування" — "Параметри розробника" — торкнутися перемикача "Бездротове налагодження" . Натиснути "Дозволити" у спливаючому вікні, щоб активувати функцію.

Увімкнути бездротове налагодження на OnePlus:

Перейти в "Налаштування" — "Додаткові налаштування" — "Параметри розробника" . Натиснути на перемикач поруч із пунктом "Бездротове налагодження" — вибрати "Дозволити", щоб активувати його.

Після активації параметрів розробника та бездротового налагодження можна використовувати ADB через бездротову мережу на пристрої Android. Кроки однакові на пристроях Windows і Linux, за одним винятком для Windows.

Різниця в тому, що не потрібно додавати " ./ " перед запуском команд ADB у командному рядку Windows. Наприклад, треба виконати команду ./adb devices на Mac, щоб знайти список пристроїв. У Windows ввести adb devices , щоб запустити команду.

Щоб використовувати бездротовий ADB на Android-пристрої, потрібно:

Відкрити налаштування бездротового налагодження. Натиснути на опцію "Зв'язати пристрій із кодом сполучення". З'явиться IP-адреса, номер порту і код сполучення Wi-Fi. При використанні ADB на Mac відкрити додаток "Термінал", необхідно ввести cd, потім пробіл і перетягнути папку Android SDK platform-tools, щоб додати шлях до неї. Натиснути Enter, щоб відкрити шлях у Терміналі. У Windows відкрити папку Android SDK platform tools . Клацніть адресний рядок, введіть cmd і натисніть Enter , щоб відкрити папку в командному рядку. Ввести команду ./adb pair у вікні терміналу. Додайте пробіл і введіть IP-адресу та порт. Видалити ./ з команди, якщо використовується Windows. Ввести код сполучення і натиснути Enter , щоб підключити Android-пристрій до комп'ютера. З'явиться діалогове вікно успішного сполучення на комп'ютері та телефоні, як показано на знімках екрана нижче. Перейти на головну сторінку Wireless Debugging на телефоні Android і знайти IP-адресу пристрою Android. Використовувати її для підключення вашого пристрою Android. У вікні терміналу використовуйте команду ./adb connect, потім IP-адресу і порт. Натиснути Enter, щоб виконати команду. З'явиться повідомлення про успішне підключення на Android-пристрої та комп'ютері.

Тепер можна запустити будь-яку команду ADB. Щоб переконатися, що все працює правильно, запустити команду ./adb devices для Mac або команду adb devices у Windows, щоб перевірити підключений пристрій. Якщо пристрій зайнятий або не відповідає, потрібно спробувати команду adb kill-server, щоб зупинити службу. Потім введіть adb devices ще раз, щоб почати заново.

Раніше ми писали про те, як використовувати режим відновлення Android. Режим відновлення допоможе оптимізувати роботу будь-якого пристрою на операційній системі Android, а також встановлених на ньому додатків.