Как отправлять команды на смартфон по беспроводной связи: активируем ADB на Android

Руководство по настройке Android Debug Bridge для беспроводных команд на Android-устройствах.

Related video

Функция Android Debug Bridge (ADB) позволяет по беспроводной связи отправлять команды на телефон, устраняя необходимость в кабелях. О том, как его установить, сообщает Android Police.

Беспроводной ADB — самый удобный способ запуска команд, будь то установка APK-файла или сторонняя загрузка обновления системы. ADB в основном используется для отладки или устранения проблем с Android-устройством, но также можно применить его для модификации устройства без рутирования с помощью инструмента Shizuku. Это руководство поможет настроить ADB для беспроводных команд на Android-устройствах.

Как использовать ADB по беспроводной сети на смартфоне

Прежде чем приступить к работе с беспроводными командами ADB, нужно проверить готовность, выполнив следующие действия:

Надо подключить компьютер и телефон Android к одной сети Wi-Fi. Обновить свое устройство до последней версии Android. Наконец, загрузить последнюю версию Android SDK Platform Tools на свой компьютер.

Если устройство Android под управлением Android 10 или более ранней версии, стоит использовать метод команды adb tcpip. Шаги для этого метода приведены на официальной странице разработчиков Android.

Как включить параметры разработчика на Android-устройстве

Перед использованием беспроводного ADB на Android-смартфоне необходимо активировать скрытые параметры разработчика. Действия могут немного отличаться для разных Android-устройств разных производителей. Вот как активировать параметры разработчика на популярных гаджетах.

Как включить параметры разработчика на Google Pixel:

Открыть приложение "Настройки" Нажать "О телефоне" Нажать Номер сборки Нажать на опцию "Номер сборки" семь раз, до сообщения "Теперь вы разработчик".

Как включить параметры разработчика на смартфоне Samsung:

Перейти в "Настройки" — "О телефоне" — "Информация о программном обеспечении". Нажать "Номер сборки" несколько раз, пока не возникнет сообщение "Вы находитесь в режиме разработчика".

Теперь можно включить беспроводную отладку.

Как включить ADB на Google Pixel:

Перейти в "Настройки" — "Система" — "Параметры разработчика" . Включить переключатель рядом с пунктом "Беспроводная отладка" . Когда возникнет всплывающее окно, выбрать "Разрешить" .

Включить беспроводную отладку на Samsung:

Перейти в "Настройки" — "Параметры разработчика" — коснуться переключателя "Беспроводная отладка" . Нажать "Разрешить" во всплывающем окне, чтобы активировать функцию.

Включить беспроводную отладку на OnePlus:

Перейти в "Настройки" — "Дополнительные настройки" — "Параметры разработчика" . Нажать на переключатель рядом с пунктом "Беспроводная отладка" — выбрать "Разрешить", чтобы активировать его.

После активации параметров разработчика и беспроводной отладки можно использовать ADB по беспроводной сети на устройстве Android. Шаги одинаковы на устройствах Windows и Linux, за одним исключением для Windows.

Разница в том, что не нужно добавлять " ./ " перед запуском команд ADB в командной строке Windows. Например, надо выполнить команду ./adb devices на Mac, чтобы найти список устройств. В Windows ввести adb devices , чтобы запустить команду.

Чтобы использовать беспроводной ADB на Android-устройстве, нужно:

Открыть настройку беспроводной отладки. Нажать на опцию "Связать устройство с кодом сопряжения". Появится IP-адрес, номер порта и код сопряжения Wi-Fi. При использовании ADB на Mac открыть приложение "Терминал", необходимо ввести cd, затем пробел и перетащить папку Android SDK platform-tools, чтобы добавить путь к ней. Нажать Enter, чтобы открыть путь в Терминале. В Windows открыть папку Android SDK platform tools . Щелкните адресную строку, введите cmd и нажмите Enter , чтобы открыть папку в командной строке. Ввести команду ./adb pair в окне терминала. Добавить пробел и введите IP-адрес и порт. Удалить ./ из команды, если используется Windows. Ввести код сопряжения и нажать Enter , чтобы подключить Android-устройство к компьютеру. Появится диалоговое окно успешного сопряжения на компьютере и телефоне, как показано на снимках экрана ниже. Перейти на главную страницу Wireless Debugging на телефоне Android и найти IP-адрес устройства Android. Использовать его для подключения вашего устройства Android. В окне терминала использовать команду ./adb connect, затем IP-адрес и порт. Нажать Enter, чтобы выполнить команду. Появится уведомление об успешном подключении на Android-устройстве и компьютере.

Теперь можно запустить любую команду ADB. Чтобы убедиться, что все работает правильно, запустить команду ./adb devices для Mac или команду adb devices в Windows, чтобы проверить подключенное устройство. Если устройство занято или не отвечает, нужно попробовать команду adb kill-server, чтобы остановить службу. Затем введите adb devices еще раз, чтобы начать заново.

Ранее мы писали о том, как использовать режим восстановления Android. Режим восстановления поможет оптимизировать работу любого устройства на операционной системе Android, а также установленных на нем приложений.