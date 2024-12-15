Заблоковані номери на Android-смартфонах: як і навіщо користуватися цією функцією

Цей посібник покаже, де знайти список заблокованих номерів, і навчить, як вимкнути захист від спаму, щоб важливі дзвінки не блокувалися.

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Додавання номерів до списку заблокованих допоможе уникнути дзвінків від спамерів, збирачів рахунків і телемаркетерів. Як це зробити, пише Android Police.

Що станеться, якщо у людини, яка телефонує, заблокований номер, але потрібно дозволити дзвінок? Можна перевірити телефон на наявність зареєстрованого списку заблокованих номерів. Цей посібник покаже, де знайти список заблокованих номерів, і навчить, як вимкнути захист від спаму, щоб важливі дзвінки не блокувалися.

Заблоковані номери телефонів є в цих додатках

На більшості телефонів Android є три способи побачити заблоковані номери. Якщо на телефоні Android використовуються додатки Google Phone, Contacts і Messages, ознайомтеся зі списком заблокованих номерів нижче. Дії можуть трохи відрізнятися в різних версіях Android.

Як знайти заблоковані номери в додатку "Телефон"

Якщо чийсь номер заблоковано на пристрої, є вірогідність, що це було зроблено в додатку для телефону Android. Це також ідеальне місце для початку пошуку. Потрібно:

Відкрити додаток "Телефон" на Android. Натиснути на значок меню (три крапки) у правому верхньому кутку. Відкрити Налаштування. Вибрати Заблоковані номери. Перевірити список заблокованих номерів. Натиснути "Додати номер", щоб ввести номер телефону, щоб заблокувати дзвінки та текстові повідомлення з них, або натиснути " X" поруч із номером телефону, щоб розблокувати їх.

Щоб перевірити заблоковані номери на телефоні за допомогою додатка Google Контакти, треба виконати такі дії.

Відкрити додаток "Контакти" на Android. Перейти на вкладку "Організація". Вибрати Заблоковані номери.

Як перевірити заблоковані номери в додатку Google Повідомлення

Ви могли заблокувати дратівливих одержувачів у додатку Google Messages. Ось як знайти і змінити список заблокованих номерів.

Запустити додаток "Повідомлення" на Android. Вибрати значок профілю в правому верхньому кутку. Вибрати Спам і заблоковані > Блокувати номери.

Там будуть заблоковані контакти. Щоб розблокувати контакт, треба натиснути значок Видалити ( - ) поруч із номером.

Перевірте заблоковані номери на телефонах Samsung Galaxy

Пристрої Samsung постачаються з попередньо встановленими версіями додатків для телефона, контактів і повідомлень. Можна встановити додатки Google з Play Store або використовувати додатки Samsung. Ось як перевірити заблоковані номери на телефоні Samsung Galaxy.

Як використовувати додаток "Телефон" на телефонах Galaxy, щоб побачити заблоковані номери

Відкрити додаток "Телефон" на телефоні Samsung Galaxy. Натиснути на меню в правому верхньому кутку і відкрити "Налаштування". Вибрати Заблокувати номери. Перевірити список заблокованих номерів. Натиснути на червоний значок "Видалити" ( - ) поруч із номером телефону, щоб розблокувати його.

Як знайти заблоковані номери телефонів у додатку Samsung Messages

Крім програми "Телефон", можна використовувати додаток "Повідомлення One UI" для перевірки заблокованих номерів на телефоні Samsung. Ось як це зробити.

Відкрити додаток "Повідомлення" на телефоні Samsung. Натиснути значок меню (три крапки) і відкрити "Налаштування". Вибрати Блокувати номери та спам. Натиснути "Заблокувати номери", щоб побачити заблоковані номери.

Вимкніть захист від спаму, якщо блокується занадто багато дзвінків

Уже розблоковано кілька номерів, але все ще є проблеми приймання вхідних дзвінків? Захист від спаму за замовчуванням на Android може бути агресивним і блокувати невідомі дзвінки у фоновому режимі.

Як вимкнути захист від спаму на телефоні Android

Відкрити застосунок "Телефон" і перейти в "Налаштування" (див. кроки вище). Вибрати Заблоковані номери. Вимкнути перемикач "Невідомий" який блокує дзвінки від невпізнаних абонентів.

Як вимкнути захист від спаму на телефоні Samsung Galaxy

Відкрити "Налаштування телефону" в додатку Samsung (див. кроки вище). Натиснути "Заблокувати номери". Вимкнути функцію "Блокувати виклики з невідомих номерів".

Що відбувається, коли номер на Android блокується і розблоковується

Коли якийсь номер блокують на телефоні Android, ця людина не може зв'язатися за допомогою дзвінків або повідомлень. Коли заблокований номер телефонує, людина чує попередньо записане повідомлення, наприклад "номер зайнятий", "людина недоступна" або "номер недоступний". Це залежить від оператора. Одержувач завжди може зв'язатися з через сторонні додатки, такі як WhatsApp, Telegram або Messenger.

Коли номер на Android розблокується, людина зможе зв'язатися за допомогою звичайних дзвінків і повідомлень. Однак не можна перевірити повідомлення або історію дзвінків, коли номер заблоковано.

Позбутися спаму, не пропускаючи важливі дзвінки

Іноді можна не чути від когось, бо випадково заблокували його. Телефони Android дозволяють легко зробити список заблокованих номерів видимим. Навіть якщо ви ліберальні щодо видалення заблокованих номерів, все одно можна керувати спамом і дзвінками телемаркетингу без необхідності завжди блокувати їх вручну.

Можна звернутися до Національного реєстру заборон викликів або доручити Google Assistant посередником вхідних дзвінків для фільтрації. Не потрібно дозволяти автоматичним дзвінкам заважати відповідати на важливі дзвінки — є всі інструменти для боротьби з цими проблемами.

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