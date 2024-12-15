Заблокированные номера на Android-смартфонах: как и зачем пользоваться этой функцией

Это руководство покажет, где найти список заблокированных номеров, и научит, как отключить защиту от спама, чтобы важные звонки не блокировались.

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Добавление номеров в список заблокированных поможет избежать звонков от спамеров, сборщиков счетов и телемаркетеров. Как это сделать, пишет Android Police.

Что произойдет, если у звонящего человека заблокированный номер, но нужно разрешить звонок? Можно проверить телефон на наличие зарегистрированного списка заблокированных номеров. Это руководство покажет, где найти список заблокированных номеров, и научит, как отключить защиту от спама, чтобы важные звонки не блокировались.

Заблокированные номера телефонов есть в этих приложениях

На большинстве телефонов Android есть три способа увидеть заблокированные номера. Если на телефоне Android используются приложения Google Phone, Contacts и Messages, ознакомьтесь со списком заблокированных номеров ниже. Действия могут немного отличаться в разных версиях Android.

Как найти заблокированные номера в приложении "Телефон"

Если чей-то номер заблокирован на устройстве, есть вероятность, что это было сделано в приложении для телефона Android. Это также идеальное место для начала поиска. Нужно:

Открыть приложение "Телефон" на Android. Нажать на значок меню (три точки) в правом верхнем углу. Открыть Настройки . Выбрать Заблокированные номера . Проверить список заблокированных номеров. Нажать "Добавить номер" , чтобы ввести номер телефона, чтобы заблокировать звонки и текстовые сообщения с них, или нажать " X" рядом с номером телефона, чтобы разблокировать их.

Чтобы проверить заблокированные номера на телефоне с помощью приложения Google Контакты, надо выполнить следующие действия.

Открыть приложение "Контакты" на Android. Перейти на вкладку "Организация" . Выбрать Заблокированные номера .

Как проверить заблокированные номера в приложении Google Сообщения

Вы могли заблокировать раздражающих получателей в приложении Google Messages. Вот как найти и изменить список заблокированных номеров.

Запустить приложение "Сообщения" на Android. Выбрать значок профиля в правом верхнем углу. Выбрать Спам и заблокированные > Блокировать номера .

Там будут заблокированные контакты. Чтобы разблокировать контакт, надо нажать значок Удалить ( – ) рядом с номером.

Проверьте заблокированные номера на телефонах Samsung Galaxy

Устройства Samsung поставляются с предустановленными версиями приложений для телефона, контактов и сообщений. Можно установить приложения Google из Play Store или использовать приложения Samsung. Вот как проверить заблокированные номера на телефоне Samsung Galaxy.

Как использовать приложение "Телефон" на телефонах Galaxy, чтобы увидеть заблокированные номера

Открыть приложение "Телефон" на телефоне Samsung Galaxy. Нажать на меню в правом верхнем углу и открыть "Настройки" . Выбрать Заблокировать номера . Проверить список заблокированных номеров. Нажать на красный значок "Удалить" ( – ) рядом с номером телефона, чтобы разблокировать его.

Как найти заблокированные номера телефонов в приложении Samsung Messages

Помимо приложения "Телефон", можно использовать приложение "Сообщения One UI" для проверки заблокированных номеров на телефоне Samsung. Вот как это сделать.

Открыть приложение "Сообщения" на телефоне Samsung. Нажать значок меню (три точки) и открыть "Настройки" . Выбрать Блокировать номера и спам . Нажать "Заблокировать номера", чтобы увидеть заблокированные номера.

Отключите защиту от спама, если блокируется слишком много звонков

Уже разблокированы несколько номеров, но все еще есть проблемы приема входящих звонков? Защита от спама по умолчанию на Android может быть агрессивной и блокировать неизвестные звонки в фоновом режиме.

Как отключить защиту от спама на телефоне Android

Открыть приложение "Телефон" и перейти в "Настройки" (см. шаги выше). Выбрать Заблокированные номера . Отключить переключатель "Неизвестный" , который блокирует звонки от неопознанных абонентов.

Как отключить защиту от спама на телефоне Samsung Galaxy

Открыть "Настройки телефона" в приложении Samsung (см. шаги выше). Нажать "Заблокировать номера" . Отключить функцию "Блокировать вызовы с неизвестных номеров" .

Что происходит, когда номер на Android блокируется и разблокируется

Когда какой-то номер блокируют на телефоне Android, этот человек не может связаться с с помощью звонков или сообщений. Когда заблокированный номер звонит, человек слышит предварительно записанное сообщение, например "номер занят", "человек недоступен" или "номер недоступен". Это зависит от оператора. Получатель всегда может связаться с через сторонние приложения, такие как WhatsApp, Telegram или Messenger.

Когда номер на Android разблокируется, человек сможет связаться с помощью обычных звонков и сообщений. Однако нельзя проверить сообщения или историю звонков, когда номер заблокирован.

Избавиться от спама, не пропуская важные звонки

Иногда можно не слышать от кого-то, потому что случайно заблокировали его. Телефоны Android позволяют легко сделать список заблокированных номеров видимым. Даже если вы либеральны в отношении удаления заблокированных номеров, все равно можно управлять спамом и звонками телемаркетинга без необходимости всегда блокировать их вручную.

Можно обратиться к Национальному реестру запретов вызовов или поручить Google Assistant посредничать входящим звонкам для фильтрации. Не нужно позволять автоматическим звонкам мешать отвечать на важные звонки — есть все инструменты для борьбы с этими проблемами.

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