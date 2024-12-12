iPhone 17 може отримати камеру, що нагадує "злітно-посадкову смугу": у мережі показали дизайн (фото)

Офіційна презентація iPhone 17 відбудеться восени 2025 року. Інсайдери повідомляються, що ці зміни можуть стати найрадикальнішими за останні кілька років.

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Хоча до виходу iPhone 17 залишилося ще дев'ять місяців, перші подробиці про новинку вже зараз починають з'являються в мережі. За даними китайського інсайдера Digital Chat Station, наступне покоління iPhone може отримати суттєві зміни в дизайні, зокрема новий модуль камери, що нагадує стиль Google Pixel 9 Pro. Інформатор також опублікував рендер, який демонструє можливий вигляд майбутнього смартфона.

Згідно з джерелами, модуль камер iPhone 17 буде виглядати як своєрідна "злітно-посадкова смуга", і цей тренд, за словами інсайдера, переймуть і китайські виробники Android-смартфонів. Водночас залишається незрозумілим, чи отримає такий дизайн вся серія iPhone 17, чи лише Pro-версії.

Який вигляд може мати новий iPhone 17 Фото: Digital Chat Station

Раніше видання The Information повідомляло, що у Pro-моделях очікуються радикальні зміни, включно з поверненням алюмінієвого корпусу.

Коли презентація iPhone 17

Офіційна презентація iPhone 17 запланована на осінь 2025 року. До цього часу очікується поява нових інсайдів і деталей, які можуть підтвердити або спростувати чутки, що вже обговорюються.

iPhone SE 4: що відомо про бюджетну новинку

Ще однією цікавою новиною є очікуваний вихід iPhone SE 4 у березні 2025 року. Модель попрощається з Touch ID і отримає екран із вирізом для Face ID, а також 6.1-дюймову OLED-панель, знайому користувачам iPhone 14.

Нагадаємо, 2 грудня ресурс Macrumors повідомляв, що Apple може випустити складаний iPhone. Новинка буде розміром від 7,9 до 8,3 дюймів. Продажі пристрою, вважають аналітики, почнуться в другій половині 2026 року.