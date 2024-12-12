iPhone 17 может получить камеру, напоминающую "взлетно-посадочную полосу": в сети показали дизайн (фото)

Официальная презентация iPhone 17 состоится осенью 2025 года. Инсайдеры сообщаются, что эти изменения могут стать самыми радикальными за последние несколько лет.

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Хотя до выхода iPhone 17 осталось еще девять месяцев, первые подробности о новинке уже сейчас начинают появляются в сети. По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, следующее поколение iPhone может получить существенные изменения в дизайне, в частности новый модуль камеры, напоминающий стиль Google Pixel 9 Pro. Информатор также опубликовал рендер, демонстрирующий возможный вид будущего смартфона.

Согласно источникам, модуль камер iPhone 17 будет выглядеть как своеобразная "взлетно-посадочная полоса", и этот тренд, по словам инсайдера, переймут и китайские производители Android-смартфонов. В то же время остается непонятным, получит ли такой дизайн вся серия iPhone 17 или только Pro-версии.

Как может выглядеть новый iPhone 17 Фото: Digital Chat Station

Ранее издание The Information сообщало, что в Pro-моделях ожидаются радикальные изменения, включая возвращение алюминиевого корпуса.

Когда презентация iPhone 17

Официальная презентация iPhone 17 запланирована на осень 2025 года. До этого времени ожидается появление новых инсайдов и деталей, которые могут подтвердить или опровергнуть уже обсуждаемые слухи.

iPhone SE 4: что известно о бюджетной новинке: что известно о бюджетной новинке

Еще одной интересной новостью является ожидаемый выход iPhone SE 4 в марте 2025 года. Модель попрощается с Touch ID и получит экран с вырезом для Face ID, а также 6.1-дюймовую OLED-панель, знакомую пользователям iPhone 14.

Напомним, 2 декабря ресурс Macrumors сообщал, что Apple может выпустить складной iPhone. Новинка будет размером от 7,9 до 8,3 дюймов. Продажи устройства, считают аналитики, начнутся во второй половине 2026 года.