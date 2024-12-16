Старі мобільні телефони зараз коштують цілий статок: які моделі допоможуть розбагатіти

Деякі моделі Motorola, Nokia, iPhone коштують тисячі доларів, якщо знати, кому продавати.

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Старі мобільні телефони, які в минулому було шкода викинути, сьогодні можна дорого продати колекціонерам. Сайт Glass Almanaac назвав найбільш затребувані моделі.

Раніше багато хто викидав старі гаджети, але через років 40 пристрої стали раритетними експонатами і цінними предметами. Існує цілий ринок ретро-технологій, де продається все від перших персональних комп'ютерів до ранніх мобільних телефонів. Хтось вважає їх частиною історії і готовий заплатити за покупку нечувані суми.

Тенденція до вінтажних технологій не показує жодних ознак уповільнення, і з часом старі моделі ставатимуть дедалі рідкіснішими та ціннішими. Тому, перш ніж викинути стару Nokia, iPhone або Motorola, пам'ятайте, що вона може коштувати набагато більше, ніж просто її вартість брухту.

Motorola DynaTAC 8000: історичний телефон

Це перший мобільний телефон, що з'явився на ринку 1983 року. Уже тоді він був дорогим — майже 4000 доларів (близько 12 000 доларів за сьогоднішніми цінами), і дозволити його собі могли тільки дуже успішні бізнесмени.

Сьогодні ж DynaTAC 8000 став одним із найбажаніших предметів колекціонування. На таких платформах, як eBay, він може коштувати понад 2000 доларів, залежно від стану. Якщо така телефонна "цеглинка" досі припадає пилом на горищі, то варто розглянути її продаж поціновувачам.

Огляд смартфона Motorola DynaTAC 8000 Motorola DynaTAC 8000

HTC Touch Diamond2: діамант колекції

HTC Touch Diamond2, випущений у 2009 році, не такий древній, як DynaTAC, але він все ще є цінним екземпляром для любителів технологій. Спочатку випущений з Windows Mobile 6.1, HTC Touch Diamond2 тепер має середню вартість перепродажу близько 650 доларів. Це може здатися дивним, враховуючи його відносно недавній випуск, але його ностальгічна цінність і зв'язок з ранніми днями смартфонів роблять його бажаним предметом колекціонування.

Раритетний смартфон HTC Touch Diamond2 Фото: Cкриншот

Ранні iPhone

Продукція Apple завжди була предметом колекціонування, і оскільки перший iPhone ознаменував собою революційний зсув у мобільних технологіях, не дивно, що його ціна зростає. Оригінальний iPhone, випущений у 2007 році, все ще можна купити або продати на ринку за кругленьку суму, і багато аналітиків вважають, що його вартість буде тільки зростати з часом.

У 2022 році iPhone першого покоління продали на аукціоні за $40 000. Це у 45 разів більше за оригінальну ціну телефону, адже у 2007 році його продавали за $599. Головною цінністю лота було те, що гаджет так і не роздруковували.

iPhone першого покоління коштує тисячі доларів

Nokia — на зорі епохи

У цього бренду є свої шанувальники серед колекціонерів. Одні з найбільш затребуваних моделей — Nokia 7280, Nokia 8110 і Nokia N79, а особливо — "не вбиваний" Nokia 6310.

Це були телефони, які визначили мобільний зв'язок до появи смартфонів, і для багатьох володіння одним із них — це спосіб знову повернутися в молоді роки. Наприклад, Nokia 7280, який був відомий своїм унікальним дизайном "губної помади", може коштувати близько 200-300 доларів у хорошому стані.

Смартфони Nokia 6310

Важливість оригінальної упаковки

Під час купівлі старих мобільних телефонів колекціонери звертають велику увагу на стан. Наявність оригінальної упаковки може значно підвищити вартість експоната. Телефони, які мають найбільший попит, часто поставляються з оригінальними коробками, зарядними пристроями і навіть захисними чохлами.

Це особливо актуально для iPhone 3G, який було випущено у 2008 році, і його було продано мільйонами одиниць по всьому світу. Тоді як його ціна на платформах перепродажу, таких як eBay, становить у середньому близько 400 доларів, ця цифра може різко зрости, якщо телефон перебуває в ідеальному стані з усією оригінальною упаковкою та аксесуарами.

Раніше експерти також розповіли ще один спосіб заробити на телефонах та іншій техніці. У старих гаджетах можна знайти до 22 каратів золота, дехто заробляє на цьому цілий статок.