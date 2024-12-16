Старые мобильные телефоны сейчас стоят целое состояние: какие модели помогут разбогатеть

Некоторые модели Motorola, Nokia, iPhone стоят тысячи долларов, если знать, кому продавать.

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Старые мобильные телефоны, которые в прошлом было жалко выбросить, сегодня можно дорого продать коллекционерам. Сайт Glass Almanaac назвал самые востребованные модели.

Раньше многие выбрасывали старые гаджеты, но спустя лет 40 устройства стали раритетными экспонатами и ценными предметами. Существует целый рынок ретро-технологий, где продается все от первых персональных компьютеров до ранних мобильных телефонов. Кто-то считает их частью истории и готов заплатить за покупку баснословные суммы.

Тенденция к винтажным технологиям не показывает никаких признаков замедления, и со временем старые модели будут становиться все более редкими и ценными. Поэтому, прежде чем выбросить старую Nokia, iPhone или Motorola, помните, что она может стоить гораздо больше, чем просто ее стоимость лома.

Motorola DynaTAC 8000: исторический телефон

Это первый мобильный телефон, появившийся на рынке в 1983 году. Уже тогда он был дорогим — почти 4000 долларов (около 12 000 долларов по сегодняшним ценам), и позволить его себе могли только очень успешные бизнесмены.

Сегодня же DynaTAC 8000 стал одним из самых желанных предметов коллекционирования. На таких платформах, как eBay, он может стоить более 2000 долларов, в зависимости от состояния. Если такой телефонный "кирпич" до сих пор пылится на чердаке, то стоит рассмотреть его продажу ценителям.

Обзор смартфона Motorola DynaTAC 8000

HTC Touch Diamond2: бриллиант коллекции

HTC Touch Diamond2, выпущенный в 2009 году, не такой древний, как DynaTAC, но он все еще является ценным экземпляром для любителей технологий. Первоначально выпущенный с Windows Mobile 6.1, HTC Touch Diamond2 теперь имеет среднюю стоимость перепродажи около 650 долларов. Это может показаться удивительным, учитывая его относительно недавний выпуск, но его ностальгическая ценность и связь с ранними днями смартфонов делают его желанным предметом коллекционирования.

Раритетный смартфон HTC Touch Diamond2 Фото: Cкриншот

Ранние iPhone

Продукция Apple всегда была предметом коллекционирования, и поскольку первый iPhone ознаменовал собой революционный сдвиг в мобильных технологиях, неудивительно, что его цена растет. Оригинальный iPhone, выпущенный в 2007 году, все еще можно купить или продать рынке за кругленькую сумму, и многие аналитики считают, что его стоимость будеттолько расти со временем.

В 2022 году iPhone первого поколения продали на аукционе за $40 000. Это в 45 раз больше оригинальной цены телефона, ведь в 2007 году его продавали за $599. Главной ценностью лота было то, что гаджет так и не распечатывали.

iPhone первого поколения стоит тысячи долларов

Nokia — на заре эпохи

У этого бренда есть свои поклонники среди коллекционеров. Одни из самых востребованных моделей — Nokia 7280, Nokia 8110 и Nokia N79, а особенно — "неубиваемый" Nokia 6310.

Это были телефоны, которые определили мобильную связь до появления смартфонов, и для многих обладание одним из них — это способ снова вернуться в молодые годы. Например, Nokia 7280, который был известен своим уникальным дизайном "губной помады", может стоить около 200–300 долларов в хорошем состоянии.

Cмартфоны Nokia 6310

Важность оригинальной упаковки

При покупке старых мобильных телефонов коллекционеры обращают большого внимание на состояние. Наличие оригинальной упаковки может значительно повысить стоимость экспоната. Телефоны, которые пользуются наибольшим спросом, часто поставляются с оригинальными коробками, зарядными устройствами и даже защитными чехлами.

Это особенно актуально для iPhone 3G , который был выпущен в 2008 году и был продан миллионами единиц по всему миру. В то время как его цена на платформах перепродажи, таких как eBay, составляет в среднем около 400 долларов, эта цифра может резко возрасти, если телефон находится в идеальном состоянии со всей оригинальной упаковкой и аксессуарами.

Ранее эксперты также рассказали еще один способ заработать на телефонах и другой технике. В старых гаджетах можно найти до 22 карат золота, некоторые делают на этом целое состояние.