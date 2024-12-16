Хакери стежать за тисячами користувачів завдяки Bluetooth: що робити

Цього тижня Google запустила дві нові функції для посилення приватності користувачів.

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Компанія Google представила дві функції, які захистять власників Android-пристроїв від Bluetooth-переслідування. Про це пише The Sun.

Минулого року технологічний гігант випустив нову функцію "Знайти мій пристрій", яка повідомляла користувачам Android про виявлення невідомого пристрою стеження поруч із ними. Це сталося після низки випадків, коли для стеження за людьми до їхнього будинку використовувалися Bluetooth-пристрої, такі як AirTags. Користувачі Android зможуть тимчасово призупинити отримання оновлень місця розташування для небажаних трекерів зі свого телефону.

Новий функціонал не дає змоги зловмисникам відстежувати місце розташування протягом 24 годин, даючи змогу спочатку опинитися в безпеці, перш ніж виявити та вимкнути тег відстеження.

Для цього потрібно відкрити повідомлення про трекер і натиснути "Я не можу знайти трекер", а потім натиснути "Тимчасово призупинити".

Google також розширила функцію "Знайти поруч" на небажані трекери. Натиснувши на повідомлення про невідомий трекер, можна відтворити звук, який допоможе точно визначити місце розташування мітки. Користувач не буде повідомлений про те, що трекер знайдено. Якщо це не спрацює, функція "Знайти мене" підключить смартфон до трекера через Bluetooth і покаже фігуру, яка заповнюється в міру наближення.

Аналогічне попередження Apple адресовано власникам iPhone.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.