Хакеры следят за тысячами пользователей благодаря Bluetooth: что предпринять

На этой неделе Google запустила две новые функции для усиления приватности пользователей.

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Компания Google представила две функции, которые защитят владельцев Android-устройств от Bluetooth-преследования. Об этом пишет The Sun.

В прошлом году технологический гигант выпустил новую функцию "Найти мое устройство", которая уведомляла пользователей Android об обнаружении неизвестного устройства слежения рядом с ними. Это произошло после ряда случаев, когда для слежки за людьми до их дома использовались Bluetooth-устройства, такие как AirTags. Пользователи Android смогут временно приостановить получение обновлений местоположения для нежелательных трекеров со своего телефона.

Новый функционал не позволяет злоумышленникам отслеживать местоположение в течение 24 часов, давая возможность сначала оказаться в безопасности, прежде чем обнаружить и отключить тег отслеживания.

Для этого нужно открыть уведомление о трекере и нажать "Я не могу найти трекер", а затем нажать "Временно приостановить".

Google также расширила функцию "Найти рядом" на нежелательные трекеры. Нажав на уведомление о неизвестном трекере, можно воспроизвести звук, который поможет точно определить местоположение метки. Пользователь не будет уведомлен о том, что трекер найден. Если это не сработает, функция "Найти меня" подключит смартфон к трекеру через Bluetooth и покажет фигуру, которая заполняется по мере приближения.

Аналогичное предупреждение Apple адресовано владельцам iPhone.

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