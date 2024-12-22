Найкращі бюджетні смартфони Samsung, Motorola, Xiaomi, які можна купити просто зараз

Серед актуальних смартфонів: CMF Phone 1, Samsung Galaxy A15 5G, Motorola Moto G84 5G, Motorola Moto G04, Xiaomi Redmi Note 13 5G, Samsung Galaxy A15 (4G), TCL 50 Pro Nxtpaper, Nokia G22, Motorola Moto G35 5G.

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Серед найкращих смартфонів Android у 2024 році — моделі від CMF, Samsung, Motorola, Xiaomi, TCL, Nokia. Добірку найкращих гаджетів створив TechAdvisor.

CMF Phone 1

Смартфон CMF Phone 1

Плюси

Унікальний, стильний дизайн

Операційна система без роздування

Надійна продуктивність

Кумедні аксесуари

Мінуси

Немає NFC

Обмежена водо- і пилонепроникність

Прості камери

Успіх CMF Phone 1 зумовлений тим, що він являє собою щось таке, чим можуть похвалитися лише деякі бюджетні телефони: розвага.

Перший смартфон суббренду Nothing робить все трохи інакше, з видатним дизайном, який обов'язково приверне увагу. Проста чорна панель, яку вже виглядає стильно, але її можна легко замінити на щось більш барвисте.

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G Фото: Samsung

Плюси

Преміум дизайн

Надійна основна камера

Тривалий час роботи від акумулятора

Плавний дисплей із частотою 90 Гц

П'ять років оновлень

Мінуси

Продуктивність не найкраща

Немає рейтингу водонепроникності

Відносно повільна зарядка

У 2023 році звичайний Galaxy A14 був трохи вигіднішою покупкою, ніж A14 5G. Але цього року вища продуктивність A15 5G і можливість підключення 5G дають йому перевагу, а в США у нього немає конкурентів — представлений нижче A15 (4G) там не продається.

По суті, те, що ви тут отримуєте, це пристрій вартістю менше ніж 200 фунтів стерлінгів, який втілює в собі основи відмінного смартфона. У нього добре продумана, преміальна збірка, яка легко може зійти за набагато дорожчий пристрій. Час роботи від батареї відмінний, до двох повних днів за неінтенсивного використання. А дисплей з частотою 90 Гц — це задоволення.

Motorola Moto G84 5G

Motorola Moto G84 5G Фото: expertreviews.com

Плюси

Чудовий OLED-дисплей із частотою 120 Гц

Надійна продуктивність

Термін служби батареї протягом усього дня

Гідна зарядка 30 Вт

Мінуси

Тільки одне оновлення версії Android

Середні камери

Задня кришка — магніт для бруду

Недоступний у США.

Moto G84, безсумнівно, один із найкращих бюджетних телефонів, які можна купити. Єдина причина, з якої він не топ, — це слабка підтримка програмного забезпечення, оскільки Motorola пропонує лише одне оновлення версії Android і три роки підтримки безпеки.

Motorola Moto G04

Motorola Moto G04

Плюси

Дивовижне співвідношення ціни та якості

Фантастичний час роботи від батареї

Гідна продуктивність

Відмінно розбирається в основах

Мінуси

Не водонепроникний

Немає 5G

Екран міг би бути яскравішим

Недоступний у США.

Чи можна дійсно купити хороший телефон менш ніж за 100 фунтів стерлінгів? Як виявилося, відповідь — так, і телефон, який потрібно купити, — це Moto G04 від Motorola.

Він коштує всього £89.99 у Великій Британії, але при цьому забезпечує всі основні характеристики відмінного смартфона. Продуктивність абсолютно хороша для основних характеристик, а дисплей забезпечує гідні враження від перегляду, хоча і з обмеженою яскравістю.

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi Redmi Note 13

Плюси

Привабливий дизайн

Чудовий OLED-екран із частотою 120 Гц

Щедре сховище

Хороша підтримка програмного забезпечення

Мінуси

Середній час роботи від батареї

Огидне програмне забезпечення

Нестабільна робота камери

Недоступний у США.

Преміальний дизайн робить телефон більш висококласним, як і чудовий дисплей. Також приємно бачити розширювану пам'ять на додаток до 256 ГБ на борту, і Xiaomi пропонує щедрі чотири роки оновлень безпеки.

Час роботи батареї, програмне забезпечення і камери могли б бути кращими, але найбільше розчарування в тому, що Redmi Note 13 5G недоступний у США. Незважаючи на свої недоліки, це один із найкращих дешевих телефонів.

Samsung Galaxy A15 (4G)

Samsung Galaxy A15 4G Фото: gsmarena.com

Плюси

Прекрасний дисплей

Чудовий час роботи від акумулятора

Гідна продуктивність

Тривала підтримка програмного забезпечення

Мінуси

Середні камери

Немає гідроізоляції

Повільна зарядка

Недоступний у США.

Як уже згадувалося вище, Galaxy A15 5G — вигідніша покупка, ніж модель 4G. Але останню все одно варто включити сюди, і вона може коштувати економії £30 у Великій Британії, хоча в США її немає.

TCL 50 Pro Nxtpaper

TCL 50 Pro Nxtpaper

Плюси

Високоякісний дисплей

Вражаючі режими в стилі E-Ink

Фантастичний час роботи від батареї

Вражаючі характеристики

Мінуси

Камери, що розчаровують

Додаткові попередньо встановлені додатки

TCL дає змогу перемикатися в режим E-Ink одним клацанням перемикача. Це перетворює здоров'я очей і зручність читання, навіть якщо це не може замінити виділену електронну книгу для більшості людей.

Що важливо, дисплей, як і раніше, забезпечує хорошу передачу кольору, зокрема під час перегляду фільмів. І час роботи від батареї відмінний, незалежно від використовуваного режиму.

Nokia G22

Nokia G22

Плюси

Унікальна ремонтопридатна конструкція

Гідний час роботи від батареї

Зручна ОС

Мінуси

Низька та відстаюча продуктивність

Невиразний екран

Лише два роки оновлень ОС

iFixit продає кілька офіційних ремонтних комплектів для G22, включно з наборами для тріщин на екрані та новим акумулятором. Це означає, що можна купити смартфон за 150 фунтів стерлінгів і бути впевненим, що можна легко відремонтувати його самостійно.

Варто зазначити, що цей телефон матиме підтримку програмного забезпечення лише протягом двох років з моменту запуску, що дещо суперечить ідеї, що це продукт, який треба зберігати набагато довше та замінювати його частини, які виходять з ладу.

Motorola Moto G35 5G

Motorola Moto G35 5G Фото: techadvisor.com

Плюси

Великий дисплей FHD+

Нова надширококутна камера

Тривалий термін служби батареї

Гарний дизайн.

Мінуси

Зарядний пристрій до комплекту не входить.

Погана фотографія при слабкому освітленні

Тільки одне оновлення ОС

Основна причина купити Moto G35 5G — отримати телефон вартістю менш ніж 150 фунтів стерлінгів з можливістю підключення 5G і великим і чітким екраном, що робить його особливо придатним для тих, кого бентежать недоліки невеликого дисплея.

Це колосальні 6,72 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, і він стає приємним і яскравим. У нього навіть є частота оновлення 120 Гц, щоб зробити все більш плавним у використанні, але недостатньо потужний процесор робить це трохи спірним моментом через погану продуктивність.

Раніше ми писали про те, як використовувати режим відновлення Android. Режим відновлення допоможе оптимізувати роботу будь-якого пристрою на операційній системі Android, а також встановлених на ньому додатків.