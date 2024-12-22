Лучшие бюджетные смартфоны Samsung, Motorola, Xiaomi, которые можно купить прямо сейчас

Среди актуальных cмартфонов: CMF Phone 1, Samsung Galaxy A15 5G, Motorola Moto G84 5G, Motorola Moto G04, Xiaomi Redmi Note 13 5G, Samsung Galaxy A15 (4G), TCL 50 Pro Nxtpaper, Nokia G22, Motorola Moto G35 5G.

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Среди лучших смартфонов Android в 2024 году — модели от CMF, Samsung, Motorola, Xiaomi, TCL, Nokia. Подборку лучших гаджетов создал TechAdvisor.

CMF Phone 1

Смартфон CMF Phone 1

Плюсы

Уникальный, стильный дизайн

Операционная система без раздувания

Надежная производительность

Забавные аксессуары

Минусы

Нет NFC

Ограниченная водо- и пыленепроницаемость

Простые камеры

Успех CMF Phone 1 обусловлен тем, что он представляет собой нечто такое, чем могут похвастаться лишь немногие бюджетные телефоны: развлечение.

Первый смартфон суббренда Nothing делает все немного иначе, с выдающимся дизайном, который обязательно привлечет внимание. Простая черная панель, которую уже выглядит стильно, но ее можно легко заменить на что-то более красочное.

Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A15 5G Фото: Samsung

Плюсы

Премиум дизайн

Надежная основная камера

Длительное время работы от аккумулятора

Плавный дисплей с частотой 90 Гц

Пять лет обновлений

Минусы

Производительность не самая лучшая

Нет рейтинга водонепроницаемости

Относительно медленная зарядка

В 2023 году обычный Galaxy A14 был немного более выгодной покупкой, чем A14 5G. Но в этом году более высокая производительность A15 5G и возможность подключения 5G дают ему преимущество, а в США у него нет конкурентов — представленный ниже A15 (4G) там не продается.

По сути, то, что вы здесь получаете, это устройство стоимостью менее 200 фунтов стерлингов, которое воплощает в себе основы отличного смартфона. У него хорошо продуманная, премиальная сборка, которая легко может сойти за гораздо более дорогое устройство. Время работы от батареи отличное, до двух полных дней при неинтенсивном использовании. А дисплей с частотой 90 Гц — это удовольствие.

Motorola Moto G84 5G

Motorola Moto G84 5G Фото: expertreviews.com

Плюсы

Превосходный OLED-дисплей с частотой 120 Гц

Надежная производительность

Срок службы батареи в течение всего дня

Достойная зарядка 30 Вт

Минусы

Только одно обновление версии Android

Средние камеры

Задняя крышка — магнит для грязи

Недоступно в США.

Moto G84, несомненно, один из лучших бюджетных телефонов, которые можно купить. Единственная причина, по которой он не топ, — это слабая поддержка программного обеспечения, поскольку Motorola предлагает только одно обновление версии Android и три года поддержки безопасности.

Motorola Moto G04

Motorola Moto G04

Плюсы

Удивительное соотношение цены и качества

Фантастическое время работы от батареи

Достойная производительность

Отлично разбирается в основах

Минусы

Не водонепроницаемый

Нет 5G

Экран мог бы быть ярче

Недоступно в США.

Можно ли действительно купить хороший телефон менее чем за 100 фунтов стерлингов? Как оказалось, ответ — да, и телефон, который нужно купить, — это Moto G04 от Motorola.

Он стоит всего £89.99 в Великобритании, но при этом обеспечивает все основные характеристики отличного смартфона. Производительность абсолютно хороша для основных характеристик, а дисплей обеспечивает достойные впечатления от просмотра, хотя и с ограниченной яркостью.

Xiaomi Redmi Note 13 5G

Xiaomi Redmi Note 13

Плюсы

Привлекательный дизайн

Превосходный OLED-экран с частотой 120 Гц

Щедрое хранилище

Хорошая поддержка программного обеспечения

Минусы

Среднее время работы от батареи

Отвратительное программное обеспечение

Нестабильная работа камеры

Недоступно в США.

Премиальный дизайн делает телефон более высококлассным, как и превосходный дисплей. Также приятно видеть расширяемую память в дополнение к 256 ГБ на борту, и Xiaomi предлагает щедрые четыре года обновлений безопасности.

Время работы батареи, программное обеспечение и камеры могли бы быть лучше, но самое большое разочарование в том, что Redmi Note 13 5G недоступен в США. Несмотря на свои недостатки, это один из лучших дешевых телефонов.

Samsung Galaxy A15 (4G)

Samsung Galaxy A15 4G Фото: gsmarena.com

Плюсы

Прекрасный дисплей

Превосходное время работы от аккумулятора

Достойная производительность

Длительная поддержка программного обеспечения

Минусы

Средние камеры

Нет гидроизоляции

Медленная зарядка

Недоступно в США.

Как уже упоминалось выше, Galaxy A15 5G — более выгодная покупка, чем модель 4G. Но последнюю все равно стоит включить сюда, и она может стоить экономии £30 в Великобритании, хотя в США ее нет.

TCL 50 Pro Nxtpaper

TCL 50 Pro Nxtpaper

Плюсы

Высококачественный дисплей

Впечатляющие режимы в стиле E-Ink

Фантастическое время работы от батареи

Впечатляющие характеристики

Минусы

Разочаровывающие камеры

Дополнительные предустановленные приложения

TCL позволяет переключаться в режим E-Ink одним щелчком переключателя. Это преобразует здоровье глаз и удобство чтения, даже если это не может заменить выделенную электронную книгу для большинства людей.

Что важно, дисплей по-прежнему обеспечивает хорошую цветопередачу, в том числе при просмотре фильмов. И время работы от батареи отличное, независимо от используемого режима.

Nokia G22

Nokia G22

Плюсы

Уникальная ремонтопригодная конструкция

Достойное время работы от батареи

Удобная ОС

Минусы

Низкая и отстающая производительность

Невыразительный экран

Только два года обновлений ОС

iFixit продает несколько официальных ремонтных комплектов для G22, включая наборы для трещин на экране и новый аккумулятор. Это значит, что можно купить смартфон за 150 фунтов стерлингов и быть уверенным, что можно легко отремонтировать его самостоятельно.

Стоит отметить, что этот телефон будет иметь поддержку программного обеспечения только в течение двух лет с момента запуска, что несколько противоречит идее, что это продукт, который надо хранить гораздо дольше и заменять его выходящие из строя части.

Motorola Moto G35 5G

Motorola Moto G35 5G Фото: techadvisor.com

Плюсы

Большой дисплей FHD+

Новая сверхширокоугольная камера

Длительный срок службы батареи

Хороший дизайн.

Минусы

Зарядное устройство в комплект не входит.

Плохая фотография при слабом освещении

Только одно обновление ОС

Основная причина купить Moto G35 5G — получить телефон стоимостью менее 150 фунтов стерлингов с возможностью подключения 5G и большим и четким экраном, что делает его особенно подходящим для тех, кого смущают недостатки небольшого дисплея.

Это колоссальные 6,72 дюйма с разрешением Full HD+, и он становится приятным и ярким. У него даже есть частота обновления 120 Гц, чтобы сделать все более плавным в использовании, но недостаточно мощный процессор делает это немного спорным моментом из-за плохой производительности.

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