Ці три трюки з повідомленнями на Android-смартфонах варто знати всім: чим вони корисні

Щоб зберегти важливі сповіщення і прибрати непотрібні, необхідно перейти до Налаштувань, потім до Сповіщень і активувати Дозволити відкладання сповіщень.

Related video

Повідомлення можна згорнути, синхронізувати або зовсім відключити. Про те, як це коректно зробити, пише видання Android Authority.

Користувачеві необхідно перейти до Налаштувань > Повідомлення > Історія сповіщень і ввімкнути Використовувати історію сповіщень. Ось і все. Тепер можна просто натиснути кнопку Історія в лівому нижньому кутку або, якщо немає поточних сповіщень, можна натиснути на Немає сповіщень, який діє як невидимий ярлик.

Вони перенаправляють прямо в меню історії повідомлень у налаштуваннях, де можна прокручувати 24 години повідомлень, повністю розгорнутих і клікабельних. Швидких дій (видалити, відповісти, відмітити як прочитане тощо) немає, але все одно можна натиснути, щоб перейти туди, куди повинно було спрямувати повідомлення.

Щоб зберегти важливі сповіщення і прибрати непотрібні, необхідно перейти в Налаштування > Сповіщення > Дозволити відкладання сповіщень і ввімкнути.

З'явиться новий значок, схожий на відтермінування будильника, у правому нижньому кутку кожного сповіщення, який дає змогу швидко відкласти його на годину (або потім натиснути, щоб змінити час на 15 хвилин, 30 хвилин або 2 години). Відкладене повідомлення повністю зникає зі списку, що розкривається, і знову з'являється після затримки. Це ідеально, якщо хочеться очистити область сповіщень, не забуваючи про якесь очікуване завдання або повідомлення.

Як згорнути або вимкнути сповіщення

Багато років тому Google додала нову функцію для сповіщень: канали. Більшість розробників додатків на Android прийняли ці канали та розділили свої сповіщення на різні категорії. І завдяки цьому користувачеві відносно легко контролювати різні типи сповіщень. (Якщо використовуєте Samsung OneUI, можливо, спочатку буде потрібно ввімкнути категорії сповіщень, — ред.).

По суті, в будь-який час, коли приходить неважливе повідомлення, можна натиснути й утримувати його, щоб відкрити опції. Можна встановити пріоритет для сповіщень про розмови, щоб вони відображалися вгорі, але також можна вимкнути звук, згорнути і повністю вимкнути сповіщення, які не потрібні. Також можна згортати тимчасові сповіщення для завантажень або скачувань з Chrome, WhatsApp і Drive, а також фонові сповіщення від деяких "розумних" домашніх або переносних пристроїв.

Крім того, рекламні оголошення додатків можна повністю відключити. Є також можливість синхронізувати відхилення повідомлень на кількох телефонах і планшетах, але ця функція поки що доступна тільки для пристроїв Pixel. У Android, імовірно, вона з'явиться через рік або два, пише ЗМІ.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.