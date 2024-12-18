Эти три трюка с уведомлениями на Android-смартфонах стоит знать всем: чем они полезны

Чтобы сохранить важные уведомления и убрать ненужные, необходимо перейти в Настройки, затем в Уведомления и активировать Разрешить откладывание уведомлений.

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Уведомления можно свернуть, синхронизировать или вовсе отключить. О том, как это корректно сделать, пишет издание Android Authority.

Пользователю необходимо перейти в Настройки > Уведомления > История уведомлений и включить Использовать историю уведомлений. Вот и все. Теперь можно просто нажать кнопку История в левом нижнем углу или, если нет текущих уведомлений, можно нажать на Нет уведомлений, который действует как невидимый ярлык.

Они перенаправляют прямо в меню истории уведомлений в настройках, где можно прокручивать 24 часа уведомлений, полностью развернутых и кликабельных. Быстрых действий (удалить, ответить, отметить как прочитанное и т. д.) нет, но все равно можно нажать, чтобы перейти туда, куда должно было направить уведомление.

Чтобы сохранить важные уведомления и убрать ненужные, необходимо перейти в Настройки > Уведомления > Разрешить откладывание уведомлений и включить.

Появится новый значок, похожий на отсрочку будильника, в правом нижнем углу каждого уведомления, который позволяет быстро отложить его на час (или затем нажать, чтобы изменить время на 15 минут, 30 минут или 2 часа). Отложенное уведомление полностью исчезает из раскрывающегося списка и снова появляется после задержки. Это идеально, если хочется очистить область уведомлений, не забывая о какой-то ожидающей задаче или сообщении.

Как свернуть или отключить уведомления

Много лет назад Google добавила новую функцию для уведомлений: каналы. Большинство разработчиков приложений на Android приняли эти каналы и разделили свои уведомления на различные категории. И благодаря этому пользователю относительно легко контролировать различные типы уведомлений. (Если используете Samsung OneUI, возможно, сначала потребуется включить категории уведомлений, — ред.).

По сути, в любое время, когда приходит неважное уведомление, можно нажать и удерживать его, чтобы открыть опции. Можно установить приоритет для уведомлений о разговорах, чтобы они отображались наверху, но также можно отключить звук, свернуть и полностью отключить уведомления, которые не нужны. Также можно сворачивать временные уведомления для загрузок или скачиваний из Chrome, WhatsApp и Drive, а также фоновые уведомления от некоторых "умных" домашних или носимых устройств.

Кроме того, рекламные объявления приложений можно полностью отключить. Есть также возможность синхронизировать отклонение уведомлений на нескольких телефонах и планшетах, но эта функция пока доступна только для устройств Pixel. У Android, вероятно, она появится через год или два, пишет СМИ.

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