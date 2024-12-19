Смартфон прослужить десятки років: що для цього потрібно зробити, пояснили експерти

Обхідна зарядка допоможе продовжити термін роботи акумулятора будь-якого телефона. Цю функцію підтримують Google, Samsung, Asus, IQOO, Sony, Infinix.

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Функція, відома як обхідна зарядка, може допомогти продовжити термін служби будь-якого смартфона. Про це пише Android Authority.

Як працює обхідна зарядка

За увімкненої функції обхідної зарядки смартфон споживатиме рівно стільки енергії, скільки необхідно для роботи внутрішніх компонентів. Це означає, що живлення від зарядного адаптера безпосередньо спрямовується на процесор, дисплей та інші компоненти телефону.

За відсутності обхідної зарядки акумулятор продовжить подавати живлення на компоненти телефона. Навіть за повного заряджання на 100% більшість пристроїв зазвичай продовжують отримувати живлення від внутрішнього акумулятора. І щойно рівень заряду падає нижче порогового значення, скажімо, 99%, схема заряджання знову вмикається, щоб відновити повністю заряджений акумулятор. Цей цикл триває нескінченно.

Оскільки обхідна зарядка дає змогу вашому телефону отримувати живлення безпосередньо від зовнішнього джерела, вона обходить або обходить акумулятор. Простіше кажучи, батарея в цей час не заряджається і не розряджається.

Заряджання смартфона Фото: Pixabay

Обхідна зарядка — не дуже відома функція, бо вона є тільки на деяких моделях. Вона також поводиться по-різному залежно від пристрою. Наприклад, на Pixel від Google вона знаходиться в меню налаштування "Обмежити до 80%". Не можна перемикати обхідну зарядку на обраному рівні заряду — вона увімкнеться тільки після того, як пристрій заповниться до 80%.

На пристроях Samsung перемикач обхідної зарядки прихований у застосунку Game Launcher під міткою "Pause USB Power Delivery". Це працює за будь-якого рівня заряду, але ввімкнути його можна тільки під час гри.

Чому слід використовувати обхідну зарядку

Якщо телефон часто використовується для ігор, редагування відео або навіть просто для потокового передавання, коли він під'єднаний до зовнішнього джерела живлення, обхідна зарядка може мати велике значення. У таких випадках типовому пристрою довелося б одночасно розряджати та заряджати свою батарею у швидкій послідовності. Однак за ввімкненої обхідної зарядки телефон може тримати батарею в режимі очікування і покладатися на зовнішнє джерело живлення. Це важливо з таких причин:

Менше тепла: заряджання будь-якого електронного пристрою виробляє тепло через зміни в хімії батареї та неефективність подачі живлення. Такі завдання, як ігри, самі по собі генерують тепло, тому заряджання й одночасне використання телефону можуть призвести до небезпечного нагрівання батареї аж до її деградації. Виключення батареї з рівняння призводить до значного зниження тепловиділення, що допомагає продовжити термін її служби.

Зниження теплового дроселювання : можна помітити, що телефон працює гірше, коли стає теплішим. Це відбувається тому, що система на кристалі (SoC) усередині телефону автоматично знижує свою продуктивність, щоб запобігти перегріванню. Це відомо як теплове дроселювання. Обхідна зарядка означає, що SoC не доводиться боротися з надлишковим теплом зарядки.

: можна помітити, що телефон працює гірше, коли стає теплішим. Це відбувається тому, що система на кристалі (SoC) усередині телефону автоматично знижує свою продуктивність, щоб запобігти перегріванню. Це відомо як теплове дроселювання. Обхідна зарядка означає, що SoC не доводиться боротися з надлишковим теплом зарядки. Довгостроковий стан акумулятора: Мікроцикли заряджання, які відбуваються між 99% і 100%, можуть здатися нешкідливими на перший погляд, але вони накопичуються з часом. Це нічим не відрізняється від повного розрядження і подальшого повного заряджання — тільки розтягнуто на набагато триваліший період. Виробники смартфонів зазвичай гарантують корисну ємність акумулятора до 1000 повних циклів заряджання, що відповідає приблизно трьом рокам щоденного заряджання.

Заряджання смартфона Фото: mi-ru.ru

Які телефони підтримують обхідну зарядку

Обхідна зарядка — відносно нова функція, яка вперше з'явилася на ігрових телефонах, таких, як лінійка телефонів Asus ROG. Ось неповний список пристроїв, які підтримують цю функцію, а також будь-які застереження, які можуть застосовуватися:

Google : Серія Pixel 9, починаючи з Pixel 6, підтримує обхідну зарядку з грудневого оновлення Feature Drop від Google. Варто переконатися, що завантажено всі доступні оновлення на телефон, і перейти в Налаштування > Акумулятор > Оптимізація зарядки . Увімкнення "Обмежити до 80%" гарантує, що телефон не буде заряджатися вище від 80%, навіть якщо він підключений до мережі. Не можна використовувати обхідну зарядку при 100% або інших рівнях заряду.

: Серія Pixel 9, починаючи з Pixel 6, підтримує обхідну зарядку з грудневого оновлення Feature Drop від Google. Варто переконатися, що завантажено всі доступні оновлення на телефон, і перейти в > > . Увімкнення "Обмежити до 80%" гарантує, що телефон не буде заряджатися вище від 80%, навіть якщо він підключений до мережі. Не можна використовувати обхідну зарядку при 100% або інших рівнях заряду. Samsung : більшість сучасних телефонів і планшетів Samsung, починаючи з Galaxy A35 і закінчуючи Galaxy S24, підтримують обхідну зарядку. Зокрема, додаток Game Launcher може заборонити акумулятору отримувати живлення на будь-якому рівні заряду. Відкрийте застосунок, потім перейдіть у меню Game Booster і ввімкніть функцію Pause USB Power Delivery. Як зазначено вище, цей перемикач працює тільки під час ігрової сесії, і телефон почне заряджатися після виходу з програми. Ми також помітили цю функцію на багатьох старих пристроях, починаючи з Galaxy S22 і Galaxy Z Fold 2, тому є велика ймовірність, що будь-який пристрій Samsung також підтримує її.

: більшість сучасних телефонів і планшетів Samsung, починаючи з Galaxy A35 і закінчуючи Galaxy S24, підтримують обхідну зарядку. Зокрема, додаток Game Launcher може заборонити акумулятору отримувати живлення на будь-якому рівні заряду. Відкрийте застосунок, потім перейдіть у меню Game Booster і ввімкніть функцію Pause USB Power Delivery. Як зазначено вище, цей перемикач працює тільки під час ігрової сесії, і телефон почне заряджатися після виходу з програми. Ми також помітили цю функцію на багатьох старих пристроях, починаючи з Galaxy S22 і Galaxy Z Fold 2, тому є велика ймовірність, що будь-який пристрій Samsung також підтримує її. Asus : ROG Phone 3 був першим, хто мав функцію обхідної зарядки, доступ до якої можна отримати через додаток Asus Game Genie. У меню Battery Care можна знайти настроювану функцію обмеження зарядки, яка дозволяє встановити обмеження на будь-яке значення від 80% до 100%. Останні Zenfone 11 Ultra і ROG Phone 9 підтримують цю функцію донині.

: ROG Phone 3 був першим, хто мав функцію обхідної зарядки, доступ до якої можна отримати через додаток Asus Game Genie. У меню Battery Care можна знайти настроювану функцію обмеження зарядки, яка дозволяє встановити обмеження на будь-яке значення від 80% до 100%. Останні Zenfone 11 Ultra і ROG Phone 9 підтримують цю функцію донині. Sony : Лінійка Xperia підтримує обхідне заряджання в налаштуваннях "Heat Suppression Power Control", які знаходяться в застосунку Game Enhancer. Однак доведеться вмикати її для кожної програми окремо.

: Лінійка Xperia підтримує обхідне заряджання в налаштуваннях "Heat Suppression Power Control", які знаходяться в застосунку Game Enhancer. Однак доведеться вмикати її для кожної програми окремо. Infinix : Infinix Hot 40 Pro і попередні флагманські телефони компанії, випущені з 2022 року, підтримують обхідне заряджання в межах ігрового режиму в попередньо встановленому застосунку Game Zone.

: Infinix Hot 40 Pro і попередні флагманські телефони компанії, випущені з 2022 року, підтримують обхідне заряджання в межах ігрового режиму в попередньо встановленому застосунку Game Zone. IQOO: флагман на базі Snapdragon 8 Elite, IQOO 13, підтримує обхідну зарядку. З огляду на те, що IQOO є суббрендом vivo і перебуває під парасолькою BBK Electronics, до якої входять інші гіганти смартфонів, як-от OPPO і OnePlus, ми можемо побачити цю функцію і на майбутніх флагманах цих брендів.

Заряджання смартфона

Кілька одноразових пристроїв, таких, як Xiaomi Black Shark 5 і nubia REDMAGIC 9 Pro, також підтримують обхідну зарядку. Хоча ця функція досі була орієнтована на геймерів, підтримка Google на Pixel має призвести до ширшого впровадження.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.