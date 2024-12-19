Смартфон прослужит десятки лет: что для этого нужно сделать, пояснили эксперты

Обходная зарядка поможет продлить срок работы аккумулятора любого телефона. Эту функцию поддерживают Google, Samsung, Asus, IQOO, Sony, Infinix.

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Функция, известная как обходная зарядка, может помочь продлить срок службы любого смартфона. Об этом пишет Android Authority.

Как работает обходная зарядка

При включенной функции обходной зарядки смартфон будет потреблять ровно столько энергии, сколько необходимо для работы внутренних компонентов. Это означает, что питание от зарядного адаптера напрямую направляется на процессор, дисплей и другие компоненты телефона.

При отсутствии обходной зарядки аккумулятор продолжит подавать питание на компоненты телефона. Даже при полной зарядке на 100% большинство устройств обычно продолжают получать питание от внутреннего аккумулятора. И как только уровень заряда падает ниже порогового значения, скажем, 99%, схема зарядки снова включается, чтобы восстановить полностью заряженный аккумулятор. Этот цикл продолжается бесконечно.

Поскольку обходная зарядка позволяет вашему телефону получать питание напрямую от внешнего источника, она обходит или обходит аккумулятор. Проще говоря, батарея в это время не заряжается и не разряжается.

Зарядка смартфона Фото: Pixabay

Обходная зарядка — не очень известная функция, и она есть только на некоторых моделях. Она также ведет себя по-разному в зависимости от устройства. Например, на Pixel от Google она находится в меню настройки "Ограничить до 80%". Нельзя переключать обходную зарядку на выбранном уровне заряда — она включится только после того, как устройство заполнится до 80%.

На устройствах Samsung переключатель обходной зарядки скрыт в приложении Game Launcher под меткой "Pause USB Power Delivery". Это работает при любом уровне заряда, но включить его можно только во время игры.

Почему следует использовать обходную зарядку

Если телефон часто используется для игр, редактирования видео или даже просто для потоковой передачи, когда он подключен к внешнему источнику питания, обходная зарядка может иметь большое значение. В таких случаях типичному устройству пришлось бы одновременно разряжать и заряжать свою батарею в быстрой последовательности. Однако при включенной обходной зарядке телефон может держать батарею в режиме ожидания и полагаться на внешний источник питания. Это важно по следующим причинам:

Меньше тепла: зарядка любого электронного устройства производит тепло из-за изменений в химии батареи и неэффективности подачи питания. Такие задачи, как игры, сами по себе генерируют тепло, поэтому зарядка и одновременное использование телефона могут привести к опасному нагреву батареи вплоть до ее деградации. Исключение батареи из уравнения приводит к значительному снижению тепловыделения, что помогает продлить срок ее службы.

Снижение теплового дросселирования : можно заметить, что телефон работает хуже, когда становится теплее. Это происходит потому, что система на кристалле (SoC) внутри телефона автоматически снижает свою производительность, чтобы предотвратить перегрев. Это известно как тепловое дросселирование. Обходная зарядка означает, что SoC не приходится бороться с избыточным теплом зарядки.

: можно заметить, что телефон работает хуже, когда становится теплее. Это происходит потому, что система на кристалле (SoC) внутри телефона автоматически снижает свою производительность, чтобы предотвратить перегрев. Это известно как тепловое дросселирование. Обходная зарядка означает, что SoC не приходится бороться с избыточным теплом зарядки. Долгосрочное состояние аккумулятора: Микроциклы зарядки, которые происходят между 99% и 100%, могут показаться безвредными на первый взгляд, но они накапливаются со временем. Это ничем не отличается от полной разрядки и последующей полной зарядки — только растянуто на гораздо более длительный период. Производители смартфонов обычно гарантируют полезную емкость аккумулятора до 1000 полных циклов зарядки, что соответствует примерно трем годам ежедневной зарядки.

Зарядка смартфона Фото: mi-ru.ru

Какие телефоны поддерживают обходную зарядку

Обходная зарядка — относительно новая функция, которая впервые появилась на игровых телефонах, таких как линейка телефонов Asus ROG. Вот неполный список устройств, которые поддерживают эту функцию, а также любые предостережения, которые могут применяться:

Google : Серия Pixel 9, начиная с Pixel 6, поддерживает обходную зарядку с декабрьского обновления Feature Drop от Google. Стоит убедиться, что загружены все доступные обновления на телефон, и перейти в Настройки > Аккумулятор > Оптимизация зарядки . Включение "Ограничить до 80%" гарантирует, что телефон не будет заряжаться выше 80%, даже если он подключен к сети. Нельзя использовать обходную зарядку при 100% или других уровнях заряда.

: Серия Pixel 9, начиная с Pixel 6, поддерживает обходную зарядку с декабрьского обновления Feature Drop от Google. Стоит убедиться, что загружены все доступные обновления на телефон, и перейти в > > . Включение "Ограничить до 80%" гарантирует, что телефон не будет заряжаться выше 80%, даже если он подключен к сети. Нельзя использовать обходную зарядку при 100% или других уровнях заряда. Samsung : большинство современных телефонов и планшетов Samsung, начиная с Galaxy A35 и заканчивая Galaxy S24, поддерживают обходную зарядку. В частности, приложение Game Launcher может запретить аккумулятору получать питание на любом уровне заряда. Откройте приложение, затем перейдите в меню Game Booster и включите функцию Pause USB Power Delivery. Как указано выше, этот переключатель работает только во время игровой сессии, и телефон начнет заряжаться после выхода из приложения. Мы также заметили эту функцию на многих старых устройствах, начиная с Galaxy S22 и Galaxy Z Fold 2, поэтому есть большая вероятность, что любое устройство Samsung также поддерживает ее.

: большинство современных телефонов и планшетов Samsung, начиная с Galaxy A35 и заканчивая Galaxy S24, поддерживают обходную зарядку. В частности, приложение Game Launcher может запретить аккумулятору получать питание на любом уровне заряда. Откройте приложение, затем перейдите в меню Game Booster и включите функцию Pause USB Power Delivery. Как указано выше, этот переключатель работает только во время игровой сессии, и телефон начнет заряжаться после выхода из приложения. Мы также заметили эту функцию на многих старых устройствах, начиная с Galaxy S22 и Galaxy Z Fold 2, поэтому есть большая вероятность, что любое устройство Samsung также поддерживает ее. Asus : ROG Phone 3 был первым, кто имел функцию обходной зарядки, доступ к которой можно получить через приложение Asus Game Genie. В меню Battery Care можно найти настраиваемую функцию ограничения зарядки, которая позволяет установить ограничение на любое значение от 80% до 100%. Последние Zenfone 11 Ultra и ROG Phone 9 поддерживают эту функцию по сей день.

: ROG Phone 3 был первым, кто имел функцию обходной зарядки, доступ к которой можно получить через приложение Asus Game Genie. В меню Battery Care можно найти настраиваемую функцию ограничения зарядки, которая позволяет установить ограничение на любое значение от 80% до 100%. Последние Zenfone 11 Ultra и ROG Phone 9 поддерживают эту функцию по сей день. Sony : Линейка Xperia поддерживает обходную зарядку в настройках "Heat Suppression Power Control", которые находятся в приложении Game Enhancer. Однако придется включать ее для каждого приложения отдельно.

: Линейка Xperia поддерживает обходную зарядку в настройках "Heat Suppression Power Control", которые находятся в приложении Game Enhancer. Однако придется включать ее для каждого приложения отдельно. Infinix : Infinix Hot 40 Pro и предыдущие флагманские телефоны компании, выпущенные с 2022 года, поддерживают обходную зарядку в рамках игрового режима в предустановленном приложении Game Zone.

: Infinix Hot 40 Pro и предыдущие флагманские телефоны компании, выпущенные с 2022 года, поддерживают обходную зарядку в рамках игрового режима в предустановленном приложении Game Zone. IQOO : флагман на базе Snapdragon 8 Elite, IQOO 13, поддерживает обходную зарядку. Учитывая, что IQOO является суббрендом vivo и находится под зонтиком BBK Electronics, в который входят другие гиганты смартфонов, такие как OPPO и OnePlus, мы можем увидеть эту функцию и на будущих флагманах этих брендов.

Зарядка смартфона

Несколько одноразовых устройств, таких как Xiaomi Black Shark 5 и nubia REDMAGIC 9 Pro, также поддерживают обходную зарядку. Хотя эта функция до сих пор была ориентирована на геймеров, поддержка Google на Pixel должна привести к более широкому внедрению.

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