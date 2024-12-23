WhatsApp перестане працювати на деяких Android-смартфонах з 1 січня: що варто зробити

Доступ до WhatsApp втратять пристрої, які все ще працюють під управлінням Android KitKat або більш ранньої версії операційної системи.

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Згідно зі звітом HDblog, понад 20 різних смартфонів Android втратять доступ до WhatsApp 1 січня, у перший день нового року. Про це пише The Indian Express.

WhatsApp, безкоштовна платформа для обміну миттєвими повідомленнями та дзвінків від Meta, є основним продуктом практично для кожного користувача смартфона Android у всьому світі. Однак з постійно зростаючими можливостями WhatsApp мінімальні вимоги для запуску WhatsApp також оновлюються, і деякі старі смартфони втратять постійний доступ до програми.

Доступ до WhatsApp втратять пристрої, які все ще працюють під управлінням ОС Android KitKat або більш ранньої версії операційної системи.

Крім WhatsApp, існує більш висока ймовірність того, що деякі інші додатки Meta, як-от Facebook та Instagram, незабаром перестануть працювати на цих мобільних телефонах. Цікаво, що деякі зі смартфонів у цьому списку належать таким брендам, як HTC і LG, які припинили випуск смартфонів багато років тому.

Варто звернути увагу, що всі пристрої, які повинні втратити доступ до WhatsApp, майже щонайменше 10-річної давності. Отже, на смартфонах на ОС Android, яким п'ять або шість років, WhatsApp продовжить працювати так, як належить. Однак, якщо це один зі смартфонів, згаданих вище, рекомендовано зробити резервну копію всіх чатів месенджера в акаунті Google, щоб забезпечити їх легке відновлення на новому смартфоні.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.