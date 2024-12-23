WhatsApp перестанет работать на некоторых Android-смартфонах с 1 января: что стоит предпринять

Доступ к WhatsApp потеряют устройств, которые все еще работают под управлением Android KitKat или более ранней версии операционной системы.

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Согласно отчету HDblog, более 20 различных смартфонов Android потеряют доступ к WhatsApp 1 января, в первый день нового года. Об этом пишет The Indian Express.

WhatsApp, бесплатная платформа для обмена мгновенными сообщениями и звонков от Meta, является основным продуктом практически для каждого пользователя смартфона Android во всем мире. Однако с постоянно растущими возможностями WhatsApp минимальные требования для запуска WhatsApp также обновляются, и некоторые старые смартфоны потеряют постоянный доступ к приложению.

Доступ к WhatsApp потеряют устройств, которые все еще работают под управлением ОС Android KitKat или более ранней версии операционной системы.

Помимо WhatsApp, существует более высокая вероятность того, что некоторые другие приложения Meta, такие как Facebook и Instagram, вскоре перестанут работать на этих мобильных телефонах. Интересно, что некоторые из смартфонов в этом списке принадлежат таким брендам, как HTC и LG, прекратившим выпуск смартфонов много лет назад.

Стоит обратить внимание, что все устройства, которые должны потерять доступ к WhatsApp, почти как минимум 10-летней давности. Таким образом, на смартфонах на ОС Android, которым пять или шесть лет, WhatsApp продолжит работать так, как положено. Однако, если это один из смартфонов, упомянутых выше, рекомендовано сделать резервную копию всех чатов мессенджера в аккаунте Google, чтобы обеспечить их легкое восстановление на новом смартфоне.

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