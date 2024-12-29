Названо найкращий Android-смартфон року — і це не флагман Samsung або Google

Експерт видання Tom's Guide вважає, що Honor Magic V3 перевершив конкурентів і встановив новий стандарт.

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Honor Magic V3 — один із найкращих смартфонів на ОС Android 2024 року. Про це пише Tomʼs Guide.

Складаний телефон Honor Magic V3 утримує титул найтоншого складаного телефону у світі як у складеному, так і в розкладеному вигляді, а також є одним із найлегших серед аналогів. Це вражаюче дизайнерське досягнення, а також практичне, оскільки в поєднанні з широким зовнішнім дисплеєм складаний екран залишається повністю придатним для використання в складеному стані. Великий 8-дюймовий внутрішній дисплей теж можна використовувати, але тільки тоді, коли хочеться повністю скласти його, що не обов'язково.

Magic V3 радує також доступною ціною. Він не такий дешевий, як OnePlus Open (який, як і раніше, перебуває на вершині лінійки складних телефонів, — ред.), але коштує дешевше, ніж Google Pixel 9 Pro Fold або Samsung Galaxy Z Fold 6, два інших надійних варіанти.

Але є й мінуси, зазначив експерт. Якість камери, незважаючи на комбінацію 50-мегапіксельної основної, 40-мегапіксельної надширококутної та 50-мегапіксельної 3,5-кратної телеоб'єктивів на задній панелі, а також 20-мегапіксельної селфі-камери всередині та ззовні телефону, також не зовсім на рівні конкурентів.

Magic V3 встановив загальний стандарт для створення складних телефонів.

Huawei Mate XT можна вважати конкурентом флагмана Honor. Це ультрасучасна складна система. Він не схожий на перше покоління, незважаючи на те, що це перший серійний складаний телефон із двома шарнірами або "потрійний складаний", як їх більш широко називають.

Незалежно від того, чи використовується телефон повністю розкритим, частково відкритим або повністю складеним, інтерфейс легко підлаштовується під розмір доступного в даний момент дисплея.

Потрібно просто пристосуватися до того, що дві петлі рухаються в протилежних напрямках.

Принаймні, це дасть виробникам складних пристроїв, які продають на заході, таким як Samsung, мотивацію завершити свої власні проекти потрійного складання.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.