Назван лучший Android-смартфон года — и это не флагман Samsung или Google

Эксперт издания Tom’s Guide считает, что Honor Magic V3 превзошел конкурентов и установил новый стандарт.

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Honor Magic V3 — один из лучших смартфонов на ОС Android 2024 года. Об этом пишет Tomʼs Guide.

Складной телефон Honor Magic V3 удерживает титул самого тонкого складного телефона в мире как в сложенном, так и в разложенном виде, а также является одним из самых легких среди аналогов. Это впечатляющее дизайнерское достижение, а также практичное, поскольку в сочетании с широким внешним дисплеем складной экран остается полностью пригодным для использования в сложенном состоянии. Большой 8-дюймовый внутренний дисплей тоже можно использовать, но только тогда, когда хочется полностью сложить его, что не обязательно.

Magic V3 радует также доступной ценой. Он не так дешев, как OnePlus Open (который по-прежнему находится на вершине линейки складных телефонов, — ред.), но стоит дешевле, чем Google Pixel 9 Pro Fold или Samsung Galaxy Z Fold 6, два других надежных варианта.

Но есть и минусы, отметил эксперт. Качество камеры, несмотря на комбинацию 50-мегапиксельной основной, 40-мегапиксельной сверхширокоугольной и 50-мегапиксельной 3,5-кратной телеобъективы на задней панели, а также 20-мегапиксельной селфи-камеры внутри и снаружи телефона, также не совсем на уровне конкурентов.

Magic V3 установил общий стандарт для создания складных телефонов.

Huawei Mate XT можно считать конкурентом флагмана Honor. Это ультрасовременная складная система. Он не похож на первое поколение, несмотря на то, что это первый серийный складной телефон с двумя шарнирами или "тройной складной", как их более широко называют.

Независимо от того, используется ли телефон полностью раскрытым, частично открытым или полностью сложенным, интерфейс легко подстраивается под размер доступного в данный момент дисплея.

Нужно просто приспособиться к тому, что две петли движутся в противоположных направлениях.

По крайней мере, это даст производителям складных устройств, которые продают на западе, таким как Samsung, мотивацию завершить свои собственные проекты тройного складывания.

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