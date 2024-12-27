10 найкращих додатків, які потрібно відразу встановити на новий смартфон Android

Незалежно від того, який це телефон, чи то ультра-преміальний Samsung Galaxy S24 Ultra, чи то недорогий CMF Phone 1, перше, що слід зробити після налаштування, — це завантажити кілька додатків з Google Play.

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З появою в будинку нового пристрою на Android є додатки, які точно варто встановити. Ось 11 найкращих. Добірку створив ресурс Tom's Guide.

Клавіатура Microsoft Switftkey AI

SwiftKey — це все про те, щоб зробити клавіатуру інтелектуальною, і з часом вона навчиться друкувати як користувач. Це допомагає автокорекції не бути такою марною і допомагає писати швидше. Додатково до всього, є безліч варіантів налаштування, щоб клавіатура працювала на вас, а не навпаки. Особисто мені подобається використовувати клавіші зі стрілками SwiftKey, і я завжди намагаюся відключати опцію ковзного набору.

SwiftKey також містить Microsoft Copilot, надаючи доступ до інструментів ШІ на клавіатурі. Інші функції включають меню GIF, хмарний буфер обміну для Windows і можливість друкувати кількома мовами без попередньої зміни налаштувань.

Месенджер WhatsApp

У додатку для обміну повідомленнями Meta є все, що потрібно, щоб підтримувати зв'язок із друзями та родиною. Обмін зображеннями та файлами без агресивного стиснення MMS, групові чати, голосові нотатки, відеодзвінки, групові відеодзвінки тощо. У нього навіть є спеціальні функції для спілкування з підприємствами та іншими великими організаціями замість очікування на лінії протягом незліченних годин.

Месенджер Whatsapp Фото: ixbt.com

Найкраще в тому, що WhatsApp за замовчуванням використовує наскрізне шифрування і використовує протокол шифрування Signal для блокування розмов. Таким чином, ніхто не зможе їх прочитати, крім відправника й одержувача, незалежно від того, яку платформу він фактично використовує.

Чат-бот ChatGPT

Ця програма дає змогу спілкуватися й отримувати доступ до ChatGPT голосом або текстом, з миттєвими результатами. Якщо потрібна конкретна порада, або просто хочеться, щоб ChatGPT давав пропозиції щодо домашнього завдання — цей застосунок чудово підійде.

Передплатники ChatGPT Plus також отримають доступ до просунутіших преміум-функцій цього додатка, замість того щоб завантажувати щось абсолютно нове.

Соцмережа Bluesky

Це найпопулярніший новий додаток для соціальних мереж в інтернеті, дуже схожий на Twitter. Можна підписуватися на різні акаунти і стрічки, щоб налаштувати те, що в стрічці, без алгоритмів, які віддають пріоритет контенту, який насправді не потрібен.

Соцмережа Bluesky Фото: zdnet.com

Пости обмежені 300 символами, вся система являє собою децентралізовану соціальну мережу з відкритим вихідним кодом, яка нагадує Twitter.

Репозиторій контенту Pocket

Pocket — це особистий репозиторій контенту, що дає змогу зберігати статті, історії, веб-сторінки, відео, рецепти і всі види інших речей, зберігаючи їх у безпеці для подальшого використання в процесі. Таким чином, не доведеться заповнювати папку із закладками.

А ще краще те, що Pocket також значно полегшує читання матеріалу надалі. Макет очищається, з параметрами налаштування, що дають змогу обирати, яким буде досвід читання. Він навіть має функцію "Прослухати", яка читає матеріал, щоб ви могли займатися іншими важливими справами, як-от готування або тренування, поки ви засвоюєте всю цю інформацію.

Менеджер паролів 1Password

1Password дає змогу зберігати паролі на кількох пристроях і пропонує підтримку кодів 2FA і паролів. Що ще краще, він може виконати всю роботу зі входу, тож не доведеться турбуватися про введення або копіювання цих довгих, складних паролів.

ШІ-помічник OtterAI

Ця рекомендація супроводжується застереженнями: якщо є Google Pixel або телефон Samsung із Galaxy AI, імовірно, не знадобиться OtterAI. Оскільки у Google і Samsung є свої власні додатки з підтримкою ШІ, які працюють досить добре самі по собі — і без обмежень.

Лаунчер Nova Launcher

Одна з найбільших переваг Android — це велика кількість свободи, і це найбільш очевидно з підтримкою лаунчера. Хоча багато лаунчерів пропонують чудовий дизайн і функції, у Nova багато свободи, яку він дає для налаштування телефону і перетворення його на щось, що хочеться, — і при цьому обіцяє прибрати все зайве і не виснажувати продуктивність, як це роблять деякі відомі лаунчери.

Пошуковик DuckDuckGo

Браузер DuckDuckGo також може генерувати тимчасові облікові записи електронної пошти, блокувати відстежувальні файли cookie в електронних листах і захищати конфіденційність в інших додатках. Android може не приділяти такої ж уваги конфіденційності, як iOS.

Діловий помічник Pushbullet

Основна мета Pushbullet — надсилати й отримувати текстові повідомлення з робочого столу, даючи змогу друкувати на повній клавіатурі, а не на сенсорному екрані. Pushbullet також може надсилати повідомлення на робочий стіл, і його можна використовувати для обміну файлами та посиланнями одним натисканням кнопки. QuickShare від Google чудово підходить для великих груп файлів.

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