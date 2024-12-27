10 лучших приложений, которые нужно сразу установить на новый смартфон Android

Независимо от того, какой это телефон, будь то ультра-премиальный Samsung Galaxy S24 Ultra или недорогой CMF Phone 1, первое, что следует сделать после настройки, — это загрузить несколько приложений из Google Play.

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При появлении в доме нового устройства на Android есть приложения, которые точно стоит установить. Вот 11 лучших. Подборку создал ресурс Tom's Guide.

Клавиатура Microsoft Switftkey AI

SwiftKey — это все о том, чтобы сделать клавиатуру интеллектуальной, и со временем она научится печатать как пользователь. Это помогает автокоррекции не быть такой бесполезной и помогает писать быстрее. Вдобавок ко всему, есть множество вариантов настройки, чтобы клавиатура работала на вас, а не наоборот. Лично мне нравится использовать клавиши со стрелками SwiftKey, и я всегда стараюсь отключать опцию скользящего набора.

SwiftKey также включает в себя Microsoft Copilot, предоставляя доступ к инструментам ИИ на клавиатуре. Другие функции включают меню GIF, облачный буфер обмена для Windows и возможность печатать на нескольких языках без предварительного изменения настроек.

Мессенджер WhatsApp

В приложении для обмена сообщениями Meta есть все, что нужно, чтобы поддерживать связь с друзьями и семьей. Обмен изображениями и файлами без агрессивного сжатия MMS, групповые чаты, голосовые заметки, видеозвонки, групповые видеозвонки и т. д. У него даже есть специальные функции для общения с предприятиями и другими крупными организациями вместо ожидания на линии в течение бесчисленных часов.

Мессенджер Whatsapp Фото: ixbt.com

Самое лучшее в том, что WhatsApp по умолчанию использует сквозное шифрование и использует протокол шифрования Signal для блокировки разговоров. Таким образом, никто не сможет их прочитать, кроме отправителя и получателя, независимо от того, какую платформу он фактически использует.

Чат-бот ChatGPT

Это приложение позволяет общаться и получать доступ к ChatGPT голосом или текстом, с мгновенными результатами. Если нужен конкретный совет, или просто хочется, чтобы ChatGPT давал предложения по домашнему заданию — это приложение отлично подойдет.

Подписчики ChatGPT Plus также получат доступ к более продвинутым премиум-функциям этого приложения, вместо того чтобы загружать что-то совершенно новое.

Соцсеть Bluesky

Это самое популярное новое приложение для социальных сетей в интернете, очень похожее на Twitter. Можно подписываться на разные аккаунты и ленты, чтобы настроить то, что в ленте, без алгоритмов, отдающих приоритет контенту, который на самом деле не нужен.

Соцсеть Bluesky Фото: zdnet.com

Посты ограничены 300 символами, вся система представляет собой децентрализованную социальную сеть с открытым исходным кодом, которая напоминает Twitter.

Репозиторий контента Pocket

Pocket — это личный репозиторий контента, позволяющий сохранять статьи, истории, веб-страницы, видео, рецепты и все виды других вещей, сохраняя их в безопасности для последующего использования в процессе. Таким образом, не придется заполнять папку с закладками.

А еще лучше то, что Pocket также значительно облегчает чтение материала в дальнейшем. Макет очищается, с параметрами настройки, позволяющими выбирать, какой будет опыт чтения. Он даже имеет функцию "Прослушать", которая читает материал, чтобы вы могли заниматься другими важными делами, такими как готовка или тренировка, пока вы усваиваете всю эту информацию.

Менеджер паролей 1Password

1Password позволяет хранить пароли на нескольких устройствах и предлагает поддержку кодов 2FA и паролей. Что еще лучше, он может выполнить всю работу по входу, так что не придется беспокоиться о вводе или копировании этих длинных, сложных паролей.

ИИ-помощник OtterAI

Эта рекомендация сопровождается оговорками: если есть Google Pixel или телефон Samsung с Galaxy AI, вероятно, не понадобится OtterAI. Поскольку у Google и Samsung есть свои собственные приложения с поддержкой ИИ, которые работают довольно хорошо сами по себе — и без ограничений.

Лаунчер Nova Launcher

Одно из самых больших преимуществ Android — это большое количество свободы, и это наиболее очевидно с поддержкой лаунчера. Хотя многие лаунчеры предлагают великолепный дизайн и функции, в Nova много свободы которую он дает для настройки телефона и превращения его во что-то, что хочется, — и при этом обещает убрать все лишнее и не истощать производительность, как это делают некоторые известные лаунчеры.

Поисковик DuckDuckGo

Браузер DuckDuckGo также может генерировать временные учетные записи электронной почты, блокировать отслеживающие файлы cookie в электронных письмах и защищать конфиденциальность в других приложениях. Android может не уделять такого же внимания конфиденциальности, как iOS.

Деловой помощник Pushbullet

Основная цель Pushbullet — отправлять и получать текстовые сообщения с рабочего стола, позволяя печатать на полной клавиатуре, а не на сенсорном экране. Pushbullet также может отправлять уведомления на рабочий стол, и его можно использовать для обмена файлами и ссылками одним нажатием кнопки. QuickShare от Google отлично подходит для больших групп файлов.

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