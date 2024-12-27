Новий смартфон Xiaomi здивує своєю супер-ємною батареєю на 7500 мАг: що відомо

Китайські виробники телефонів перейшли від "війни" швидкої зарядки до "війни" акумуляторів, намагаючись перевершити один одного, випускаючи телефони з батареями неймовірно великої ємності.

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Війна акумуляторів продовжиться 2025 року, коли Redmi представить телефон із величезною ємністю акумулятора 7500 мАг. Про це пише The Notebookcheck.

Схоже, в індустрії смартфонів йде "війна" акумуляторів. Цього року багато китайських виробників випустили смартфони з більшими батареями, ніж у будь-якої з попередніх моделей. Наприклад, новий OnePlus Ace 5 оснащений найбільшою ємністю акумулятора в історії смартфонів OnePlus. Тепер, схоже, "війна" акумуляторів продовжиться у 2025 році.

Згідно з витоком, Redmi працює над новим смартфоном, який матиме ємність акумулятора близько 7500 мАг. Наразі смартфоном Redmi з найбільшою ємністю акумулятора є Redmi K80 з акумулятором ємністю 6550 мАг. Про розробку такої великої ємності акумулятора вперше повідомило ще в серпні Digital Chat Station, те саме джерело, яке розкрило нову інформацію.

Наприкінці серпня він розповів, що Xiaomi тестує різні комбінації великої ємності акумулятора і рішень для швидкої зарядки. Серед перерахованих ним комбінацій була батарея ємністю 6000 мАг, яка заряджається за потужності 120 Вт — ця комбінація була прийнята для Redmi K80 Pro.

Інша комбінація — акумулятор ємністю 6500 мАг у парі зі швидкою зарядкою 100 Вт — акумулятор Redmi K80 ємністю 6550 мАг заряджається при 90 Вт. Витік також показав акумулятор ємністю 7500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт і акумулятор ємністю 7000 мАг, який заряджається при 120 Вт.

Повідомляється, що майбутній смартфон Redmi з акумулятором ємністю 7500 мАг буде підтримувати швидку зарядку потужністю 90 Вт, і передбачається, що ця комбінація акумулятора і швидкої зарядки дебютує в Redmi Turbo 4 Pro.

Раніше ми писали про те, що в Китаї хваляться новим графічним процесором Lingjiu GP201. Відеокарта GP201 за продуктивністю лише трохи перевершує AMD E8860, яка була випущена в 2014 році.