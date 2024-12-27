Новый смартфон Xiaomi удивит своей супер-емкой батареей на 7500 мАч: что известно

Китайские производители телефонов перешли от "войны" быстрой зарядки к "войне" аккумуляторов, пытаясь превзойти друг друга, выпуская телефоны с батареями невероятно большой емкости.

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Война аккумуляторов продолжится в 2025 году, когда Redmi представит телефон с огромной емкостью аккумулятора 7500 мАч. Об этом пишет The Notebookcheck.

Похоже, в индустрии смартфонов идет "война" аккумуляторов. В этом году многие китайские производители выпустили смартфоны с более крупными батареями, чем у любой из предыдущих моделей. Например, новый OnePlus Ace 5 оснащен самой большой емкостью аккумулятора в истории смартфонов OnePlus. Теперь, похоже, "война" аккумуляторов продолжится в 2025 году.

Согласно утечке, Redmi работает над новым смартфоном, который будет иметь емкость аккумулятора около 7500 мАч. В настоящее время смартфоном Redmi с самой большой емкостью аккумулятора является Redmi K80 с аккумулятором емкостью 6550 мАч. О разработке такой большой емкости аккумулятора впервые сообщил еще в августе Digital Chat Station, тот же источник, который раскрыл новую информацию.

В конце августа он рассказал, что Xiaomi тестирует различные комбинации большой емкости аккумулятора и решений для быстрой зарядки. Среди перечисленных им комбинаций была батарея емкостью 6000 мАч, которая заряжается при мощности 120 Вт — эта комбинация была принята для Redmi K80 Pro.

Другая комбинация — аккумулятор емкостью 6500 мАч в паре с быстрой зарядкой 100 Вт — аккумулятор Redmi K80 емкостью 6550 мАч заряжается при 90 Вт. Утечка также показала аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и аккумулятор емкостью 7000 мАч, который заряжается при 120 Вт.

Сообщается, что предстоящий смартфон Redmi с аккумулятором емкостью 7500 мАч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт, и предполагается, что эта комбинация аккумулятора и быстрой зарядки дебютирует в Redmi Turbo 4 Pro.

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