Найбільш недооцінені смартфони 2024 року: рейтинг бюджетних гаджетів (фото, відео)

У списку — CMF Phone 1, Motorola Razr 2024, OnePlus Nord4, Sony Xperia 1 VI, Samsung Galaxy Xcover 7.

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Найбільш недооцінені смартфони року, що минає, не тільки потужні, а й бюджетні. Добірку створив Android Authority.

CMF Phone 1

CMF Phone 1

Nothing випустила три чудових телефони середнього рівня в 2024 році, але її перший телефон під суббрендом CMF став ковтком свіжого повітря. Це було насамперед пов'язано з напівмодульним підходом телефону.

Motorola Razr 2024

Motorola Razr 2024

Motorola Razr 2023 був хорошим складним телефоном середнього класу, але він, безсумнівно, був на крок або два нижчим за модель Plus. На щастя, Motorola відскочила назад з Razr 2024, який може бути кращою покупкою, ніж варіант Plus.

Razr 2024 відстає від свого дорожчого побратима за продуктивністю, зумом камери і швидкістю зарядки. Але стандартна модель пропонує великий повнофункціональний екран, набагато кращий час автономної роботи і замінює 2-кратну телекамеру моделі Plus на надширококутний об'єктив. У будь-якому разі, стандартний телефон Razr був вигідною угодою за стартовою ціною в 699 доларів, а зараз він став ще вигіднішим завдяки частим знижкам.

OnePlus Nord4

OnePlus Nord4

Він оснащений потужним чипом Snapdragon 7 Plus Gen 3, 50-мегапіксельною + 8-мегапіксельною задньою камерою, 6,74-дюймовим OLED-екраном (1,5K, 120 Гц) та великою батареєю ємністю 5500 мАг з дротовою зарядкою 100 Вт. Nord 4 навіть перевершує OnePlus 12, пропонуючи додатковий рік оновлень безпеки, що доводить його до шести років виправлень безпеки і чотирьох великих оновлень ОС.

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 VI

Xperia 1 VI має відмінний час автономної роботи, універсальні камери та надійне програмне забезпечення. Телефон також продовжує традицію Sony пропонувати мультимедійні та орієнтовані на камеру доповнення, включно з портом 3,5 мм, професійними функціями камери та асортиментом бездротових аудіокодеків/стандартів.

Samsung Galaxy Xcover 7

Samsung Galaxy Xcover 7

Galaxy Xcover 7 оснащений слотом для карти microSD, портом 3,5 мм і знімним акумулятором. Досить однієї з цих функцій для ентузіастів, щоб виділитися у 2024 році, але всі три? Це практично нечувано для сучасного телефону Android. Є навіть перепризначувана апаратна кнопка.

У будь-якому разі, цей міцний телефон Galaxy продається за £349 (~$445). А з чотирма великими оновленнями ОС і п'ятьма роками виправлень безпеки його підтримуватимуть упродовж тривалішого часу порівняно з аналогічними дешевими пристроями.

Раніше ми писали про найкращі смартфони для фотографій. Серед моделей — iPhone 16, iPhone 16 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 Pro, Pro XL Pixel.