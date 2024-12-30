Самые недооцененные смартфоны 2024 года: рейтинг бюджетных гаджетов (фото, видео)

В списке — CMF Phone 1, Motorola Razr 2024, OnePlus Nord4, Sony Xperia 1 VI, Samsung Galaxy Xcover 7.

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CMF Phone 1

CMF Phone 1

Nothing выпустила три великолепных телефона среднего уровня в 2024 году, но ее первый телефон под суббрендом CMF стал глотком свежего воздуха. Это было в первую очередь связано с полумодульным подходом телефона.

Motorola Razr 2024

Motorola Razr 2024

Motorola Razr 2023 был хорошим складным телефоном среднего класса, но он, несомненно, был на шаг или два ниже модели Plus. К счастью, Motorola отскочила назад с Razr 2024, который может быть лучшей покупкой, чем вариант Plus.

Razr 2024 отстает от своего более дорогого собрата по производительности, зуму камеры и скорости зарядки. Но стандартная модель предлагает большой полнофункциональный экран, гораздо лучшее время автономной работы и заменяет 2-кратную телекамеру модели Plus на сверхширокоугольный объектив. В любом случае, стандартный телефон Razr был выгодной сделкой по стартовой цене в 699 долларов, а сейчас он стал еще выгоднее благодаря частым скидкам.

OnePlus Nord4

OnePlus Nord4

Он оснащен мощным чипом Snapdragon 7 Plus Gen 3, 50-мегапиксельной + 8-мегапиксельной задней камерой, 6,74-дюймовым OLED-экраном (1,5K, 120 Гц) и большой батареей емкостью 5500 мАч с проводной зарядкой 100 Вт. Nord 4 даже превосходит OnePlus 12, предлагая дополнительный год обновлений безопасности, что доводит его до шести лет исправлений безопасности и четырех крупных обновлений ОС.

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 VI

Xperia 1 VI имеет отличное время автономной работы, универсальные камеры и надежное программное обеспечение. Телефон также продолжает традицию Sony предлагать мультимедийные и ориентированные на камеру дополнения, включая порт 3,5 мм, профессиональные функции камеры и ассортимент беспроводных аудиокодеков/стандартов.

Samsung Galaxy Xcover 7

Samsung Galaxy Xcover 7

Galaxy Xcover 7 оснащен слотом для карты microSD, портом 3,5 мм и съемным аккумулятором. Достаточно одной из этих функций для энтузиастов, чтобы выделиться в 2024 году, но все три? Это практически неслыханно для современного телефона Android. Есть даже переназначаемая аппаратная кнопка.

В любом случае, этот прочный телефон Galaxy продается за £349 (~$445). А с четырьмя крупными обновлениями ОС и пятью годами исправлений безопасности он будет поддерживаться в течение более длительного времени по сравнению с аналогичными дешевыми устройствами.

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