Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

Самые недооцененные смартфоны 2024 года: рейтинг бюджетных гаджетов (фото, видео)

Смартфон на базе Android
Фото: androidauthority.com | Смартфон на базе Android: иллюстративное фото

В списке — CMF Phone 1, Motorola Razr 2024, OnePlus Nord4, Sony Xperia 1 VI, Samsung Galaxy Xcover 7.

Related video

Самые недооцененные смартфоны уходящего года не только мощны, но и бюджетны. Подборку создал Android Authority.

CMF Phone 1

CMF Phone 1 Fullscreen
CMF Phone 1

Nothing выпустила три великолепных телефона среднего уровня в 2024 году, но ее первый телефон под суббрендом CMF стал глотком свежего воздуха. Это было в первую очередь связано с полумодульным подходом телефона.

Motorola Razr 2024

Motorola Razr 2024 Fullscreen
Motorola Razr 2024

Motorola Razr 2023 был хорошим складным телефоном среднего класса, но он, несомненно, был на шаг или два ниже модели Plus. К счастью, Motorola отскочила назад с Razr 2024, который может быть лучшей покупкой, чем вариант Plus.

Razr 2024 отстает от своего более дорогого собрата по производительности, зуму камеры и скорости зарядки. Но стандартная модель предлагает большой полнофункциональный экран, гораздо лучшее время автономной работы и заменяет 2-кратную телекамеру модели Plus на сверхширокоугольный объектив. В любом случае, стандартный телефон Razr был выгодной сделкой по стартовой цене в 699 долларов, а сейчас он стал еще выгоднее благодаря частым скидкам.

OnePlus Nord4

OnePlus Nord4 Fullscreen
OnePlus Nord4

Он оснащен мощным чипом Snapdragon 7 Plus Gen 3, 50-мегапиксельной + 8-мегапиксельной задней камерой, 6,74-дюймовым OLED-экраном (1,5K, 120 Гц) и большой батареей емкостью 5500 мАч с проводной зарядкой 100 Вт. Nord 4 даже превосходит OnePlus 12, предлагая дополнительный год обновлений безопасности, что доводит его до шести лет исправлений безопасности и четырех крупных обновлений ОС.

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 VI Fullscreen
Sony Xperia 1 VI

Xperia 1 VI имеет отличное время автономной работы, универсальные камеры и надежное программное обеспечение. Телефон также продолжает традицию Sony предлагать мультимедийные и ориентированные на камеру дополнения, включая порт 3,5 мм, профессиональные функции камеры и ассортимент беспроводных аудиокодеков/стандартов.

Samsung Galaxy Xcover 7

Samsung Galaxy Xcover 7 Fullscreen
Samsung Galaxy Xcover 7

Galaxy Xcover 7 оснащен слотом для карты microSD, портом 3,5 мм и съемным аккумулятором. Достаточно одной из этих функций для энтузиастов, чтобы выделиться в 2024 году, но все три? Это практически неслыханно для современного телефона Android. Есть даже переназначаемая аппаратная кнопка.

В любом случае, этот прочный телефон Galaxy продается за £349 (~$445). А с четырьмя крупными обновлениями ОС и пятью годами исправлений безопасности он будет поддерживаться в течение более длительного времени по сравнению с аналогичными дешевыми устройствами.

Ранее мы писали про лучшие смартфоны для фотографий. Среди моделей — iPhone 16, iPhone 16 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Vivo X100 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 9 Pro, Pro XL Pixel.