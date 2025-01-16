Викидати не потрібно: експерти назвали 6 способів застосування старого смартфона

Старий смартфон можна використовувати, як відеореєстратор, вебкамеру, камеру спостереження, радіоняню і це ще не все.

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Є способи дати старому телефону друге життя. Добірку найефективніших створило видання Android Authority.

Багато людей отримують новий телефон і не знають, що робити зі старим. Перший варіант, який спадає на думку всім, — позбутися його, або продати, або віддати. Дехто просто кидає його в шухляду і забуває, що він коли-небудь існував.

Домашня камера безпеки

Переробка старого смартфона Фото: androidauthority.com

Спеціальна камера, така як Nest Cam, очевидно, є найкращим варіантом, але використання старого телефону також впорається з цим завданням.

Злочинність ніколи не спить, тому непогано встановити внутрішню камеру безпеки, яка дасть змогу стежити за будинком і повідомить, коли виявить рух.

Не потрібно більше кількох хвилин, щоб усе налаштувати, і це більш-менш безкоштовно. Знадобиться якась підставка і додатковий зарядний пристрій, тож якщо їх немає, доведеться витратити кілька доларів, щоб їх отримати. Також знадобиться спеціальний додаток. Є додаток Alfred Camera, який можна використовувати безплатно, але є щомісячна підписка, яка дає додаткові функції та позбавляє від цієї набридливої реклами.

Після завантаження додатка на обидва телефони і сполучення їх, треба помістити старий телефон на підставку і розташуйте його так, щоб мати чіткий огляд простору, за яким треба стежити. Потім підключити його, щоб переконатися, що акумулятор не розрядився повністю, і використовувати свій поточний телефон, щоб побачити пряму трансляцію.

Відеореєстратор

Переробка старого смартфона Фото: Android Authority

Відеореєстратори стають дедалі популярнішими, оскільки люди записують основні моменти своїх поїздок і захищають себе в разі аварії. Однак хороші з них недешеві.

Для виконання цієї роботи знадобиться спеціальний додаток.

Щоб заощадити гроші, можна використовувати свій телефон як відеореєстратор. Знадобиться спеціальний додаток, і хоча їх багато, можна використовувати Droid Dashcam. Також знадобиться кріплення для старого телефону, яке не буде загороджувати камеру і порт зарядки. Коли все буде готово, налаштуйте додаток і помістіть телефон на приладову панель.

Це не найелегантніше рішення, особливо якщо у вас великий телефон, який може трохи загороджувати вам огляд дороги, але це все ще працює. Є ще кілька мінусів, про які слід знати, всі з яких можна прочитати в моєму спеціальному пості "Як використовувати старий телефон як відеореєстратор".

Додатковий телефон

Переробка старого смартфона Фото: Android Authority

Багатьом людям знадобиться запасний телефон. При заняттях спортом, наприклад, їздите на велосипеді або займаєтеся скелелазінням, де ваш дорогий новий телефон може легко пошкодитися, то використання старого телефону має сенс. Буде менше проблем, якщо екран розіб'ється. Хоча це все ще не ідеально, це краще, ніж пошкодити ваш блискучий новий девайс.

Радіоняня

Переробка старого смартфона Фото: Android Authority

Це схоже на використання старого телефону як домашньої камери безпеки. Вам також знадобиться штатив або аналогічне кріплення для телефону і кабель для зарядки. Однак рекомендується використовувати інший додаток, розроблений з урахуванням спостереження за дітьми.

Додаток BabyCam можна використовувати безкоштовно. Додаток дає змогу вам бачити свою дитину в будь-який час і навіть говорити з нею здалеку. Налаштування просте: завантажте додаток на свій старий і поточний телефони та дотримуйтесь основних інструкцій, щоб синхронізувати їх.

Додаток безкоштовний, але в ньому є реклама. Однак її можна позбутися за одноразову плату в розмірі $2,99, що цілком розумно, з огляду на те, що більшість інших застосунків у наші дні вимагають щомісячної підписки.

Розважальний пристрій

Переробка старого смартфона Фото: Аndroid authority

Щоб уникнути відволікаючих чинників на вашому основному телефоні та заощадити місце і час роботи акумулятора, можна використовувати свій старий телефон як спеціальний розважальний пристрій. Завантажте його улюбленими потоковими додатками і використовуйте для прослуховування музики та перегляду відео. Також можна використовувати його для читання книг, перетворивши його на спеціальний пристрій для читання.

Це дає кілька додаткових переваг, крім економії заряду батареї вашого основного телефону.

Вебкамера

Переробка старого смартфона Фото: Android Authority

Якщо на вашому комп'ютері немає вебкамери, чудовим варіантом буде використання телефону як веб-камери.

Почати треба із завантаження додатка на комп'ютер Windows або Mac і старий телефон. Підключіть їх за допомогою QR-коду, що з'явився, а потім вибрати Camo як камеру в налаштуваннях застосунку для відеоконференцій. Це так просто.

Додаток безкоштовний, але для доступу до додаткових функцій потрібна підписка, яка коштує 8,99 доларів на місяць.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.